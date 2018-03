Negrín defiende la legalidad del negociado para los informativos

El presidente del Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria (RTVC) y órgano de contratación de la entidad mercantil Televisión Pública de Canarias SA (TVPC), Santiago Negrín, defendió ayer ante el Consejo Rector la legalidad del proceso negociado sin publicidad para adjudicar los servicios informativos de la televisión pública canaria por 144 millones de euros durante un periodo de ocho años. Negrín reunió a los miembros de este órgano para informar sobre el proceso tras declarar desierto el concurso iniciado en agosto y después de que la mesa de contratación solicitara su intervención para que resolviera la "encrucijada" que provocaron los "errores" cometidos por las tres empresas que concurrieron a la licitación -Videoreport, actual adjudicataria, Liquid Media y Nuntium TV-.

La mesa solicitó a Negrín que decidiera declarar desierto el concurso o se decantase por el desistimiento. Ante los consejeros del PSOE y del PP, María Lorenzo y Alberto Padrón, y ante la secretaria del Consejo Rector, Cristina Duce, escogió la primera opción para dar salida a la situación que se había generado, tal y como explica un comunicado enviado ayer por el ente público. En 2008 se adjudicó mediante procedimiento negociado los programas informativos de la televisión pública por un periodo de diez años y un importe de 184 millones de euros. Ahora solo quedan tres meses para que este contrato caduque sin posibilidad de prórroga.

Duce se mostró contraria a la adjudicación del contrato de informativos mediante un proceso negociado sin publicidad al entender que esta decisión es "un fraude de ley". La secretaria del órgano rector, que se decanta por un negociado con publicidad, no argumentó por qué considera que este procedimiento es contrario a la norma. Asimismo, Duce lamentó que Negrín eligiera esta opción apoyándose en otros asesores jurídicos, tal y como hizo constar en el acta de la reunión.

Este posicionamiento resulta contradictorio, pues, como se apunta desde la Presidencia del ente público, Duce defendió al inicio del procedimiento de licitación que no tenía competencias para asesorar a Negrín al entender que el concurso de informativos pertenecía a TVPC y no al ente público del que ella es asesora, según establece la ley 13/2014.

La secretaria trasladó su opinión a Negrín en un encuentro previo a la reunión del Consejo Rector, sin sustentarla en ningún informe jurídico.

Negrín defiende que las decisiones que ha tomado las ha adoptado "bajo el pleno amparo legal con el objetivo de proteger los intereses de TVPC y de garantizar la continuidad del servicio". La adjudicación del contrato mediante un procedimiento negociado sin publicidad se sustenta, según indica en la nota, en los artículos 167 y 168 de la ley de contratos del sector público, que recogen que se puede optar por esta vía "siempre y cuando en el procedimiento abierto se hayan incluidos ofertas irregulares o inaceptables", como es el caso de las tres empresas licitadoras, y se incluya a todos los participantes en dicho procedimiento abierto. El único objetivo, destaca el comunicado, "es el de atender al interés público que supone la pronta y necesaria adjudicación del contrato".

El concurso se anuló al considerarse que las ofertas presentadas por los licitadores eran "inadmisibles". Las empresas introdujeron en los sobres 1 y 2 información correspondiente al 3. Ante tal situación, la mesa decidió no abrir el último sobre.

Padrón presentó un escrito en el que se manifestó contrario a la decisión adoptada por Negrín asegurando que la primera opción de la mesa de contratación era el desistimiento, fórmula que conllevaría a la prórroga del actual contrato y que defiente la adjudicataria y licitadora. Con esta postura, el consejero del PP se arrogó una competencia que no le corresponde, puesto que la mesa se pronuncia de manera unánime, y sin votos particulares, sobre la conveniencia de que sea el propio Negrín el que decida.

Lorenzo señaló, por su parte, que se debería haber solicitado un informe al Consejo Rector como Junta General de Televisión Pública de Canarias debido a que la mesa de contratación no emitió una resolución clara. Esta fórmula, sin embargo, solo está contemplada en caso de que haya desistimiento. La consejera propuesta por el PSOE cuestionó, a su vez, que no se siguiera adelante con el concurso. La Presidencia del órgano rector del ente público explicó que fue la propia mesa la que decidió no continuar con este proceso.