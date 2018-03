La Fiscalía investiga la gestión de Antonio Morales en el Ayuntamiento de Agüimes

La Fiscalía de Las Palmas ha iniciado el procedimiento para investigar la denuncia presentada contra Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, por las irregularidades detectadas por la Audiencia de Cuentas durante su gestión en el Ayuntamiento de Agüimes. La denuncia, suscrita por Norberto Jonay Pérez Peña, se fundamenta en el informe del órgano fiscalizador de la Comunidad Autónoma sobre la gestión económico-financiera en el municipio del Sureste en el ejercicio 2013, cuando el actual presidente de la corporación insular era alcalde de este consistorio.

La portavoz de la Fiscalía de Las Palmas, Beatriz Sánchez, informó ayer que se ha designado al fiscal Luis Estévez y ahora, una vez incoado el expediente, iniciará las diligencias de investigación pertinentes, bien recabando pruebas o citando a declarar a los intervinientes, para decidir si archiva la causa o eleva la denuncia ante el juzgado de instrucción.

La denuncia, adelantada por LA PROVINCIA /DLP y registrada el pasado 12 de marzo ante la Fiscalía de Las Palmas, pide al Ministerio Público la apertura de diligencias indagatorias "respecto a la posible comisión de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y malversación de efectos públicos", por el que fuera alcalde de Agüimes durante 28 años, desde 1987 a 2015, año en que accedió a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria por Roque Aguayro-NC con el apoyo del PSOE y de Podemos, si bien ahora gobierna con dos consejeros no adscritos, María Nebot y Miguel Ángel Rodríguez, expulsados de la formación morada.

Comisión de delitos

En la denuncia se plasma que tras conocer la publicación de un informe de la Audiencia de Cuentas relativo a la gestión en el Ayuntamiento de Agüimes en el ejercicio 2013 - que presentó el órgano fiscalizador en la comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias el pasado 8 de febrero- se aprecia "una serie de graves deficiencias de las que se desprende la posible comisión de delitos de grave trascendencia pública", y, por tanto, se requiere "la realización de una actividad indagatoria por parte del Ministerio Fiscal".

Las irregularidades contables, financieras y en los procedimientos de adjudicación de contratos administrativos detectados por el órgano auditor de la Comunidad Autónoma "podrían revestir de carácter delictivo", indica la denuncia, que expone que del informe de la Audiencia de Cuentas se deduce la existencia de cuentas corrientes, de titularidad municipal, "ocultas en la contabilidad de la corporación". El escrito ante Fiscalía reproduce las trece cuentas sobre las que la Audiencia de Cuentas detecta irregularidades y expone que "dichas cuentas no comunicadas en la contabilidad municipal presentan además la peculiaridad de que no cumplen con el régimen legal, es decir, firma mancomunada del tesorero, del interventor y del alcalde (o sustituto), mientras que las operaciones de dichas cuentas corrientes se efectúan de manera mancomunada por dos de los tres autorizados, no precisándose en el informe -de la Audiencia- si esas personas son las legalmente establecidas o bien son otras".

Además, sostiene que la Audienca de Cuentas no tuvo acceso a las cuentas "por la colaboración" del Ayuntamiento de Aguimes sino porque los auditores fueron informados directamente por las entidades financieras tras pedirles información de las mismas.

"Se puede deducir que dichas cuentas corrientes ajenas a la contabilidad podrían haber sido empleadas con fines ilícitos, no dándose por la corporación local los razonamientos lógico-legales en las alegaciones respecto a dichas irregularidades contables que permitieran validar las salvedades del informe", plasma la denuncia. Por ello, "se puede concluir que la existencia de cuentas bancarias paracontables, es decir que no constan en los libros, supone una suerte de caja b o cuentas b, que precisa una investigación detallada para dilucidar dónde se encuentran los fondos y a qué fin han sido destinados".

Para el denunciante, del informe de la Audiencia de Cuentas "se desprende indiciariamente que en el seno de la corporación municipal", dirigida en esa época por Antonio Morales, "se ha realizado una actividad administrativa paralela y oculta que determina el carácter delictivo de dichas conductas".

Es más, sugiere que "una investigación de la policía judicial" posiblemente hiciera aflorar "la existencia de más cuentas o que pueda señalar el origen o destino de los fondos posiblemente distraídos".

La denuncia también se refiere a los contratos irregulares y, según infiere el denunciante por el informe de la Audiencia de Cuentas, presentan graves deficiencias en la fiscalización previa y autorización de gastos, algunos muestran pagos indebidos y facturas más allá del plazo de ejecución y la gran parte son negociados sin publicidad, algo que "se emplea de forma habitual" en la corporación, sostiene.

Ante todo ello, el escrito formula que "una hipótesis válida de tales hechos es considerar que el que fuera alcalde en aquella época, utilizando desviadamente los procedimientos administrativos, o favoreciera a personas afines, penalizara personas no afines o incluso recibiera dádivas de los primeros" y que "las arcas municipales se hayan visto mermadas con contratos que no han sido sometidos a un régimen de pública concurrencia".

Morales ha negado cualquier ilegalidad durante su gestión como alcalde y sostiene que la Audiencia de Cuentas se refiere a defectos ya resueltos. Acusa a LA PROVINCIA / DLP de realizar una campaña de desprestigio para minar su imagen.