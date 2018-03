El CES pide más formación en puertos para que no se importen trabajadores

El Consejo Económico y Social (CES) reclamó ayer al presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, que haga un esfuerzo para especializar a trabajadores isleños en profesiones emergentes vinculadas a los puertos y aeropuertos y no se tengan que "importar" a empleados foráneos, dada la alta tasa de paro existente en las Islas. Un esfuerzo que debe pasar tanto por adaptar la formación a los nuevos trabajos que se demandan como en reforzar la intermediación entre lo público y lo privado para conseguir cubrirlos.

Además, consideró esencial que se suban los sueldos de los trabajadores, especialmente en Canarias, uno de los territorios a la cola en salarios. "Todo el mundo está de acuerdo en que hay que mejorar los salarios" y que "en aquellas empresas donde los números han cambiado tras años de crisis esa bonanza llegue a los trabajadores", enfatizó ayer el presidente del CES, Blas Trujillo, quien entregó el informe anual sobre la situación económica, social y laboral en Canarias del año 2016 al Gobierno, aunque sus conclusiones pueden ser extrapolables al ejercicio pasado, subrayó. El retraso en el informe se debe a que este organismo se desmanteló con la crisis y desde 2015 está recuperando su nivel de trabajo, recalcó.

Para el presidente del CES, la recuperación económica está llegando al Archipiélago pero persiste la alta tasa de paro y esto se debe a que el turismo, pese a obtener cifras récord en la llegada de turistas, no llega a solucionar los problemas del desempleo.

Según el Consejo Económico y Social, se ha de continuar con un crecimiento sostenido aprovechando el turismo, pero es necesario mejorar cualitativamente con la potenciación de la diversificación de la economía canaria, mediante la preparación de personas en sectores que demandan especialistas y, en concreto, insistió en las nuevas profesiones de los puertos y aeropuertos canarios que se están cubriendo con trabajadores de fuera porque en las Islas no existen profesionales que puedan optar esos puestos, como, por ejemplo, en especialidades de las reparaciones navales o aéreas. "No se trata de hacer una política proteccionista, pero teniendo las cifras de desempleo es una lástima que no tengamos a personas cualificadas donde hay demanda", subrayó.

Por ello, consideró "urgente" que la formación cambie de rumbo y se adecúe a la demanda real laboral en estos sectores y puso también el acento en la necesidad de formar a docentes en estas nuevas especialidades.