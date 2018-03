"El referendum del Sáhara se realizará de modo ineludible"

El abogado del Frente Polisario, Gilles Devers, ha recibido el mandato de hacer todo lo posible para la aplicación íntegra del derecho internacional. "Las primeras victorias conseguidas nos llevan a amplificar este esfuerzo", afirma el letrado francés, que contactará con Binter para que cumpla la legalidad. De lo contrario, avisa de que la empresa debe suprimir sus vuelos.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respalda el acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos, ¿en qué punto de la sentencia se señala que no es aplicable al Sáhara Occidental? ¿Cómo valora esta resolución?

Las dos sentencias del TJUE, la del 21 de diciembre de 2016 y la del 27 de febrero de 2018, hay que leerlas concatenadas. El Tribunal se preocupa por garantizar la coherencia de su jurisprudencia, y ha planteado unos principios claros que se imponen a todos los actores europeos, ya se trate de instituciones, estados o empresas: Existen dos territorios distintos y separados; Marruecos no tiene soberanía sobre el territorio del Sáhara Occidental; no puede desarrollarse ninguna actividad económica sobre el territorio del Sáhara Occidental sin el consentimiento del representante del pueblo, es decir, el Frente Polisario. En la sentencia de febrero el Tribunal ha dicho que las aguas adyacentes al Sáhara Occidental están bajo la soberanía saharaui, y que no puede aplicárseles el acuerdo entre la UE y Marruecos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea está en sintonía con el Tribunal Internacional de Justicia y el tribunal de Pretoria, lo que le da una gran autoridad a estos principios de jurisprudencia. Para nosotros son grandes victorias, pero la Unión Europea no es la ONU.

La sentencia sólo aborda el acuerdo pesquero ¿tendría que afectar a otros sectores?

La sentencia de febrero afecta a la pesca, pero se refiere directamente a la sentencia del 21 de diciembre de 2016 que tenía un efecto general. De esta manera se han sentado los principios esenciales, la existencia de dos territorios distintos y separados, con la obligación de obtener el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental, y tienen un efecto general.

¿Qué otros acuerdos comerciales firmados entre la Unión Europea y Marruecos se pueden ver afectados?

Los acuerdos agrícolas han sido cuestionados como consecuencia de la sentencia de 2016 y, por los mismos motivos, apelaremos contra los acuerdos en materia de aviación civil: esos acuerdos no pueden afectar en ningún caso al espacio aéreo del Sáhara Occidental. De un modo general emprenderemos acciones legales contra todas las exportaciones con destino a Europa provenientes del territorio del Sáhara Occidental. Las leyes hay que cumplirlas.

¿Piensan adoptar medidas judiciales contra Binter y otras empresas con actividades económicas en el Sáhara Occidental?

Emprendemos acciones legales cuando no hay otra solución porque estamos, fundamentalmente, por la negociación. En las próximas fechas tomaremos contacto con Binter. Les recordaremos que, en tanto que empresa europea, debe aplicar los principios contenidos en la sentencia del 21 de diciembre de 2016. Si no hay negociación, habrá una demanda para prohibir esos vuelos y conseguir una indemnización considerable.

Binter lleva desde 2005 volando a El Aaiún y desde 2017 a Dajla ¿corren peligro estos vuelos?

Sí, le confirmo que pretendemos la supresión de esos vuelos cuanto antes y haremos lo necesario para ello. Iniciamos un procedimiento contra Transavia y esa compañía, ante la demanda, prefirió renunciar, de manera que Binter debería inspirarse en la decisión que tomó Transavia.

Binter alega que tiene todos los permisos para viajar al Sáhara y cumple la legalidad.

Para despegar y aterrizar de El Aaiún y de Dajla, Binter tiene autorización de Marruecos. Binter, como empresa europea, está totalmente sujeta a la sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2016. En tanto que empresa europea no puede obtener autorización de Marruecos para una actividad que se desarrolla en el territorio del Sáhara Occidental. Si la empresa quiere mantener sus conexiones con el territorio, tiene la obligación de hacerlo conforme al derecho europeo y tienen, por tanto, que pedir el consentimiento del Frente Polisario.

¿Los pescadores canarios también deben pedir permiso al Frente Polisario? ¿Se arriesgan a alguna sanción?

Los pescadores canarios están particularmente afectados, dada la proximidad geográfica, pero esto afecta a todos los pescadores europeos. En su sentencia del 21 de diciembre de 2016, el Tribunal se refirió a la carta de la ONU y a las Convenciones de Ginebra, y desde el punto de vista del derecho, está claro que Marruecos es solamente la potencia militar ocupante del Sáhara Occidental. Las empresas que no respeten estos principios, comprometen gravemente su responsabilidad, tanto en el plano civil como en el penal.

¿Qué pasará si las empresas canarias no hacen caso al Frente Polisario?

He recibido un mandato muy claro de los dirigentes saharauis para emprender todas las acciones necesarias, tanto civiles como penales, para conseguir la aplicación del derecho internacional y del derecho europeo. No deseamos emprender un plan general contra las empresas, pues el Frente Polisario desea el desarrollo del territorio, y confiamos mucho en la cooperación inteligente con las empresas europeas. En agricultura nos oponemos a cualquier forma de agricultura exportadora que no aporta nada a la población y provoca una competencia desleal tanto a los agricultores marroquíes como españoles, franceses e italianos. Para las otras actividades le decimos a las empresas europeas que tienen que pasar por nuestra intermediación para mantener su negocio en el territorio del Sáhara Occidental. Las demandas judiciales no se plantearán sino si las empresas europeas se mantienen fuera del derecho europeo, y le aseguro que haremos lo necesario para combatir esas actividades ilegales, que financian la colonización.

¿Qué posibilidades tiene el Sáhara para su desarrollo económico teniendo en cuenta que Marruecos puede ejercer presión para boicotearles?

El pueblo del Sáhara Occidental lucha desde hace 50 años para conseguir el derecho a la autodeterminación y no hay maniobras o presiones que puedan obstaculizar este objetivo. Hay una determinación total para conseguir la aplicación íntegra del derecho internacional, y las maniobras de boicot solo conseguirían ganar unos meses. No estarían a la altura del problema. Son maniobras propias de quien está desesperado.

El Frente Polisario reclamará 240 millones de euros en compensación por daños e intereses por las exportaciones de productos del Sáhara Occidental a la UE sin su consentimiento ¿ante qué administración van a reivindicar? ¿Creen que esta petición será realmente atendida?

Se planteará ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la Comisión Europea y por un montante aproximado a esa cuantía, pero que muy probablemente será superior. El Tribunal de Justicia ha dicho que toda la actividad de las empresas europeas en el territorio del Sáhara Occidental y en las aguas adyacentes es ilegal, pues estas empresas no pueden en ningún caso invocar los acuerdos UE / Marruecos, que no les son de aplicación. Pretendemos la aplicación de la lógica jurídica: el que se sitúa en la ilegalidad asume sus responsabilidades. Esta demanda por responsabilidades es el complemento indispensable de lo que hemos hecho hasta ahora. Por otro lado, cuando nos enfrentamos a la obstinación de las empresas europeas que desean continuar su actividad en la ilegalidad, entablamos demandas y sistemáticamente demandamos daños y perjuicios. Para Transavia reclamo 400.000 euros. Si no hay acuerdo con Binter, las sumas serán mucho más altas.

¿ Qué capacidad real y legitimidad tiene el Frente Polisario?

El Frente Polisario es un movimiento de liberación nacional fundado sobre los principios del derecho a la descolonización establecidos en los años sesenta. Es firmante de un alto el fuego con el Reino de Marruecos y ha impuesto el respeto de ese cese el fuego. La Asamblea General de la ONU, en la resolución 34/37 le ha reconocido como el único representante del pueblo saharaui. Está considerado como interlocutor de la ONU. El pueblo saharaui está unido y se reconoce en la acción del Polisario, un organismo perfectamente democrático.

¿Ve el referéndum de autodeterminación más cerca?

Este referéndum de autodeterminación está previsto por la Asamblea General de la ONU y el Tribunal Internacional de Justicia desde 1975, y se realizará de modo ineludible. La Unión Africana apoya este proceso.

¿Cuál es el papel que debe tener ahora España?

España continúa siendo la potencia administradora, pues no tenía derecho a retirarse del mandato que había recibido de la ONU. Las empresas españolas que operan en sectores relevantes bajo la soberanía del Sáhara Occidental, particularmente en el sector de la pesca, están en peligro si continúan en la ilegalidad.

¿Hay una solución pacífica y viable para el conflicto saharaui?

La clave, recordada por el Consejo de Seguridad, el Tribunal Internacional de Justicia y el Tribunal de Justicia de la UE, es el derecho a la autodeterminación. La carta de la ONU recuerda que la coexistencia de los pueblos respetando las fronteras es la condición para la paz. No pedimos nada más.