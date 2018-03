NC propone un decálogo de propuestas que Clavijo ve inconcreto

El presidente y portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha propuesto "a la Cámara" un decálogo de medidas socioeconómicas que el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, ha abrazado por sus intenciones pero a las que igualmente ha tachado de inconcretas. En la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad, los nacionalistas de NC han insistido, además, en la necesidad de poner en práctica dos medidas en las que llevan meses haciendo hincapié: la renta básica para los más necesitados y la tasa turística.

"Una Canarias justa, democrática, igualitaria y próspera". Esos son los cuatro objetivos principales de las propuestas que Rodríguez ha esbozado desde la tribuna del Parlamento. Una "agenda canaria" para ahondar en las competencias de la Comunidad Autónoma y el "blindaje" del REF en la Constitución; un modelo de desarrollo sostenible que pasaría por "revisar" la Ley del Suelo; un plan de diversificación económica; un pacto por el empleo; un plan de lucha contra la pobreza; la reforma electoral; y un último pacto fiscal, que pasaría por subir la carga tributaria a los más ricos, constituyen los puntos fundamentales de un decálogo que, en la práctica, se traduciría en dos medidas irrenunciables para NC: la renta básica dotada de 160 millones de euros y la tasa turística.

El hecho de que Rodríguez se centrara eminentemente en estas dos iniciativas, que el Gobierno viene rechazando públicamente desde hace meses, sirvió al presidente autonómico para criticar que aunque comparte hasta el 90% de la visión de NC, esta no había puesto sobre la mesa un "tratamiento" adecuado. En concreto, Clavijo ahondó en que los 160 millones de la renta básica, de la que se beneficiarían unos 127.000 ciudadanos, supondría poco más de cien euros per cápita mensuales, lo que no solucionaría el problema de muchas familias y personas, puntualizó. En cualquier caso, el portavoz de NC exhortó a Clavijo a aprobar la renta básica sin demora, porque si el "mercado" no es capaz de contribuir a una más equitativa redistribución de la riqueza, "lo tendrá que hacer el Gobierno".

Román Rodríguez, que evitó un discurso frentista y que tendió la mano al Ejecutivo para colaborar en aquello que compartan, fue crítico con el Gobierno, sin embargo, en que, en su opinión. "no ejerce un liderazgo de país", así como en una pretendida autocomplacencia que, agregó, transmite en asuntos como el empleo, donde las Islas siguen a la cola del país, o la economía, que crece "pero menos que la media europea".

El líder de Nueva Canarias ahondó también en la importancia de aplicar una tasa turística de carácter finalista cuyos fondos se destinarían para el cuidado del medio ambiente (aquí aprovechó para criticar una vez más la introducción del gas natural y del aire propanado en el sistema energético) y la mejora del destino. "Llegar a 20 millones de turistas no significa más prosperidad", subrayó Rodríguez, que pidió también una ley, y no una normativa transitoria, para regular de una vez el alquiler vacacional.