Morales resta valor a la denuncia en Fiscalía por las cuentas de Agüimes

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, restó ayer importancia a la denuncia presentada en la Fiscalía Provincial de Las Palmas para que se investiguen las irregularidades detectadas por la Audiencia de Cuentas en la auditoría al Ayuntamiento de Agüimes correspondiente al año 2013 y aseguró que ese organismo no observó ninguna ilegalidad en su etapa como alcalde de ese municipio del sureste de Gran Canaria.

Morales, que ha anunciado una demanda civil contra La Provincia, volvió a acusar a este periódico de manipular las informaciones referidas a la auditoría de la Audiencia de Cuentas. En Santa de Tenerife, donde fue preguntado por esa denuncia ante la Fiscalía, declaró que "es sorprendente la capacidad de manipulación y de arremeter contra la imagen de una persona, en este caso de un presidente de la Isla, por parte de un medio de comunicación".

"Desde la más absoluta irresponsabilidad, sin deontología profesional de ningún tipo, dice a cuatro columnas que se ha trasladado a Fiscalía el informe de la Audiencia de Cuentas que no observa ninguna irregularidad ni ninguna ilegalidad en las cuentas del Ayuntamiento de Agüimes, pero no dice quién presenta la denuncia", subrayó Morales, quien no hizo más comentarios sobre la información publicada ayer lunes por este periódico.

Esa denuncia fue registrada el pasado 12 de marzo ante la Fiscalía Provincial y pide la apertura de diligencias de investigación "respecto a la posible comisión de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y malversación de efectos públicos". El escrito precisa que "la persona contra la que se dirige la presente denuncia ha sido alcalde electo del municipio de Agüimes desde 1987 y 2015", época en la que Morales dirigió el Ayuntamiento.

Graves deficiencias

La denuncia expone que en el informe sobre la gestión de las cuentas municipales de Agüimes se aprecian "una serie de graves deficiencias de las que se desprende la posible comisión de delitos de grave trascendencia pública", por lo que requiere al Ministerio Fiscal "la realización de una actividad indagatoria".

La denuncia considera que las irregularidades contables, financieras y en los procedimientos de adjudicación de contratos administrativos detectados por el órgano auditor de la Comunidad Autónoma "podrían revestir de carácter delictivo." Al respecto, precisa que de la auditoria de 2013 se deduce la existencia de cuentas corrientes, de titularidad municipal ocultas en la contabilidad de la corporación.

Por otra parte, el grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria anunció ayer este que ha vuelto a solicitar la comparecencia del presidente Morales en el próximo Pleno de la corporación para que explique "de forma clara y convincente" su gestión respecto a "las graves irregularidades detectadas por la Audiencia de Cuentas en el Ayuntamiento de Agüimes mientras era alcalde del municipio".

El PP, en una nota, consideró que "la gravedad de los hechos destapados por el máximo órgano fiscalizador de la Comunidad Autónoma no se puede despachar, como pretendió Morales en el Pleno anterior, con un mitin al más puro estilo Aló Presidente en el que lo único que hizo, además de intentar amordazar a la oposición, fue echar balones fuera y parapetarse en un victimismo populista frente a las sobras de ilegalidad que sobrevuelan su gestión al frente del Consistorio".

Esta nueva petición de comparecencia se produce después de que el grupo Popular abandonara la última sesión plenaria por "la actitud arrogante y despótica de Morales", quien, según los populares, aplicó el reglamento del Pleno "de forma arbitraria y torticera para intentar cerrar en falso un escándalo político que ya ha llegado a manos de la Fiscalía Provincial".

El portavoz del grupo Popular, Felipe Afonso El Jaber, volvió a exigir a Morales "que deje ya de inventar conspiraciones en su contra, que dé la cara ante los ciudadanos y se someta a un debate reglado y sin vetos a los grupos de la oposición, en el que las intervenciones y los tiempos estén tasados de antemano y no sujetos a la arbitrariedad del presidente, como sucedió en el último Pleno". Asimismo, el PP en el Ayuntamiento de Agüimes ha solicitado por escrito al grupo de gobierno de NC-Roque Aguayro toda la documentación.