ASG reclama que la promoción externa incluya a las islas no capitalinas

La Agrupación Socialista Gomera (ASG) solicita al Gobierno de Canarias que aborde el proyecto para la estrategia operativa de internacionalización de la economía canaria desde un punto de vista más integrador e incluya a las islas no capitalinas. El diputado de ASG, Jesús Ramos, considera fundamental que "el plan tenga en cuenta a las islas no capitalinas y se incluyan iniciativas concretas destinadas a impulsar la atracción de la inversión externa de Canarias, en su conjunto y no solo de las islas capitalinas".

Asimismo, lamenta que el Ejecutivo regional no contemple las características y singularidades de las islas no capitalinas, que se enfrentan a otras circunstancias que hay que mejorar, como son las conexiones o el desarrollo de las TIC, que no avanza al mismo ritmo que en las islas capitalinas.

Además, recordó que también carecen de zonas francas, por lo que es una desventaja para los inversores. Por otra parte, reconoció que el Archipiélago dispone de importantes ventajas como su condición de RUP, la pertenencia a la UE y la situación geográfica, que lo sitúa como plataforma tricontinental.

No obstante, consideró que no es suficiente para lograr una apuesta clara por la internacionalización de la economía canaria. Ramos apostó por la "independencia y el autoabastecimiento de las islas y por crear empleo de calidad".