Antona: "Las reivindicaciones de los pensionistas son justas, los entiendo"

El presidente del PP de Canarias, Asier Antona, considera "justas" las reivindicaciones de los pensionistas. Es más, le gustaría que la "subida fuera "más elevada que la actual y que bajen los impuestos", pero los gobernantes tienen la responsabilidad de "pagar las cuentas", y lo que no se puede es volver a cometer los errores del pasado que llevaron al país a "una profunda crisis económica". El dirigente del PP respondía así ayer a una de las preguntas formuladas por el público asistente al Foro Prensa Ibérica, celebrado en el hotel Santa Catalina de la capital grancanaria, donde ofreció una conferencia que tituló Canarias, el comienzo de un nuevo ciclo.

Antona hizo un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que apoyen los presupuestos estatales de 2018 porque si no "no se podrá desarrollar la agenda canaria" y anunció que si salen adelante las cuentas generales "se garantizará" el aumento de la subvención del 50% actual al 75% en los vuelos entre Canarias y la Península. "Hay un compromiso del Gobierno de España", aseguró, pero "tiene que haber presupuestos para que se garantice esa subvención del 75%".

En su intervención, Antona defendió la "actitud responsable y generosa del PP para contribuir a la estabilidad política de Canarias", pese a estar dirigida por un Gobierno en minoría "agotado y agotador". Y esa responsabilidad de los populares, al "no dar un portazo como el PSOE" sino al apoyar los presupuestos de la Comunidad Autónoma o desbloquear el reparto del Impuesto sobre el Tráfico de Empresas (ITE) en la Islas, está generando "crecimiento económico y empleo" en el Archipiélago, sentenció.

Crecimiento esperanzador

A su juicio, pese a que Canarias vive "un crecimiento económico esperanzador" como consecuencia de la políticas impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy y el trato privilegiado que, según Antona, ha dado el Ejecutivo del PP a las Islas, con una inyección "histórica" en recursos económicos, el Archipiélago sigue con altos niveles de paro, pobreza, exclusión social o fracaso escolar derivados de "un problema de gestión" del Ejecutivo de Coalición Canaria.

"El debate en Canarias ya no es por los recursos económicos sino por no gestionarlos bien. ¿De qué nos sirve aprobar un nuevo convenio de carreteras si el Gobierno canario no tiene preparados los proyectos?", cuestionó, y fue tajante al asegurar que "Canarias tiene hoy un Gobierno autonómico que es el que más recauda, menos invierte y que peor gasta y gestiona de la historia".

Ante un concurrido público en el desayuno informativo patrocinado por Canaragua, Astican, Lopesan y JTI, y presentado por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, Asier Antona afirmó que Canarias está creciendo a un buen ritmo y vive un nuevo ciclo económico tras diez años de crisis, gracias al esfuerzo de los empresarios y las familias de las Islas. Sin embargo, "el arranque de esta nueva etapa está coincidiendo con fin de un ciclo político agotado y agotador; agotado por sus protagonistas y agotador por aquellos que padecemos este Gobierno después de 30 años de hegemonía en el poder", en referencia a CC.

Antona achacó a la "falta de impulso" del Ejecutivo regional las "cifras intolerables de exclusión social que alcanzan a un 40% de la población", que las Islas estén cinco puntos por encima de la media nacional en materia de desempleo y tripliquen las cifras de la UE, y que haya "un escandaloso colapso en las infraestructuras y en los servicios públicos".

Por ello, aseveró que "los últimos cuatro años de recuperación económica chocan con una falta de impulso político en Canarias" y añadió que "de nada sirve un crecimiento económico si no va a acompañado de ese impulso para que haya una convergencia real entre el crecimiento económico y la calidad de vida de los ciudadanos". Ante ello, considera que el PP es la alternativa a tres décadas de gobierno de CC y su "deseo" es ser el próximo presidente del Ejecutivo canario en 2019, por lo que su partido va seguir trabajando para lograr un "papel protagonista" en las próximas elecciones.

Antona adelantó que en el debate sobre el Estado de la Nacionalidad que se celebra a partir del martes en el Parlamento canario, el PP presentará una amplia batería de reformas para el Archipiélago que buscarán potenciar al máximo las Islas y sus herramientas de desarrollo, mirando a África como un continente con grandes potencialidades.

El PP estima que se le ha de "sacar más jugo" al REF fiscal, de modo que, entre otras cuestiones, se impulse la industria del conocimiento y la economía digital. Asimismo, apunta que se ha de potenciár aún más el papel de Canarias como plataforma tricontinental y su ventaja de ser "un portaviones en medio del Atlántico, cercano a un continente con 300 millones de consumidores".

Y para ello, el PP formula una mayor promoción internacional de la Zona Especial Canaria (ZEC) y la Zona Franca, además de la rebaja del 10% de las tasas portuarias y aeroportuarias, ya anunciadas por Rajoy, o la ampliación de la quinta libertad aérea.

Educación

El PP también apuesta por un nuevo modelo educativo en Canarias, donde el fracaso escolar está por encima de la media europea, precisó Antona. "Algo estará mal, porque no será por inversión pues el presupuesto va creciendo año tras año", apostilló. Su partido propone "un cambio radical en el sistema educativo" y se refirió, en concreto, al papel que desempeñan las universidades, que han de aprovechar las ventajas que tienen en el nuevo REF económico. "O las universidades son capaces de adaptar la formación a los retos y desafíos del mercado laboral o tenemos un problema", enfatizó.

Los populares siguen insistiendo en que es necesaria una reforma del sistema tributario con una rebaja de impuestos y abogan también por la reforma de la administración pública haciéndola más "eficaz", de modo que se simplifique la normativa y la burocracia y se favorezca la inversión privada.

En cuanto a la sanidad, lo primero que se ha de hacer es "un buen diagnóstico, con una auditoría independiente; se ha de aprobar el Plan de Salud, que será la hoja de ruta que guíe a Canarias en materia sanitaria y en donde se pongan todos los recursos públicos y privados a disposición de la sanidad pública; y, en tercer lugar, se ha de realizar un plan de urgencias", explicó. Asimismo, estimó "urgente reorientar la política de empleo", dada la alta tasa de paro en las Islas.