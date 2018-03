El jefe de la Guardia Civil lamenta en su despedida dejar abierto el 'caso Yeremi'

No haber podido aportarle al juez las pruebas suficientes para continuar con el procedimiento judicial para resolver el caso Yeremi es la espina que se le ha quedado clavada al jefe de zona de la Guardia Civil en Canarias, Juan Manuel Sánchez. El general se despidió ayer de forma oficial del Cuerpo en un acto homenaje, ya que se retirará a final de mes tras cumplir los 65 años.

Sánchez hizo referencia así a la confirmación del sobreseimiento provisional de la causa que ratificó la Audiencia Provincial de Las Palmas esta misma semana y lamentó no haber podido resolver el caso. Aunque el general no estaba al frente de la Benemérita cuando desapareció el menor en marzo de 2007 en la localidad grancanaria de Vecindario, sí que estaba al mando cuando se puso el foco sobre Antonio Ojeda, conocido como Juan El Rubio, como presunto autor de los hechos.

El general aseguró que la Guardia Civil continuará investigando y buscando pruebas. "Nosotros tenemos el convencimiento moral de quien es el autor, pero si el juez no recibe pruebas tendrá que actuar en consecuencia", argumentó. Por eso, deseó que este caso se resuelva como ya ha ocurrido con otros que tras muchos años han podido dilucidarse, sobre todo "para que esta familia descanse, que también se lo merece".

Sánchez Medina vivió ayer un acto de despedida que reunió en la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife a multitud de autoridades civiles y militares que quisieron estar presentes en este homenaje al que ha sido desde el año 2012 jefe de zona de la Guardia Civil de Canarias y también máxima Autoridad de Coordinación para la Inmigración.

En su discurso, el general resaltó la labor humanitaria del Cuerpo y recomendó a sus compañeros que dedicarán a este tipo de trabajos una atención especial. Además, agradeció a las autoridades e instituciones del Archipiélago "la colaboración profesional y la acogida en lo personal". "A mí Canarias me enamoró y parte de mi corazón lo dejo aquí, por eso no me despido de las Islas", señaló a los asistentes al acto.

Visiblemente emocionado, también tuvo palabras de agradecimiento para su familia y recordó el momento en el que hizo el primer juramento a la bandera de España, que ayer renovó "con la convicción madurada por los años".

Sánchez Medina llegó a Canarias en 2012 después de una larga trayectoria profesional en el Instituto Armado que, tras su paso por el Archipiélago, casi alcanza los 45 años de trabajo.

Este acto de despedida fue presidido por la delegada del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós, quien destacó que el general ha sido todo un referente en el ejercicio del mando y recalcó que posee una brillante trayectoria en la Guardia Civil y ha dedicado toda una vida a velar por los derechos y libertades de los ciudadanos. "He encontrado en ti a un colaborador impagable con profundas convicciones democráticas", valoró.

La delegada también tuvo palabras para resaltar que en estos 15 meses que lleva en el cargo ha podido comprobar "la lealtad y fidelidad a la Guardia Civil" y argumentó que el Cuerpo es una de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos.

Roldós manifestó que el paso a la reserva es un acto con un significado especial y apuntó que el general podía hacerlo con la garantía de "haber cumplido la misión encomendada".

El acto concluyó con un homenaje a los caídos y un desfile militar en el que participaron varias unidades de la Guardia Civil.