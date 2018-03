Ibarra se va satisfecho y Cardona no sabe

El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP), Luis Ibarra, admitió ayer que su caso al frente del ente portuario "es atípico", ya que se mantiene en el cargo después de que CC y PSOE rompieran el pacto de gobierno regional hace más de un año. "Reconozco que soy un caso atípico. He estado cerca de 15 meses como el único alto cargo -del PSOE- que se ha quedado aunque no tengo confirmación. La vida de un político es así. Tengo mi puesto de trabajo fijo y el día que me vaya no pasa nada", aseguró.

Por su parte, el dirigente llamado a sustituirlo, el exalcalde Juan José Cardona, aseguró que "no" le consta que se haya producido un acuerdo entre el PP y CC para que él presida la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Cardona señaló que las informaciones le parecen "muy prematuras, muy verdes", para añadir que "si el río suena es que agua lleva" aunque incidió en que "no" tiene constancia de que se haya producido en esa dirección. Además negó que él haya planteado ser presidente del Puerto.

Ibarra dijo tras siete años al frente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas que se va "satisfecho" porque ha conseguido "casi todos los logros previstos" excepto un asunto relacionado con el grano y el pescado. Por ello, afirmó que si finalmente es el miembro del PP y ex alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona quien le sustituye en el cargo, le pondrá "al día" sobre estos proyectos para que "desde el primer minuto" continúe trabajando en ellos, ya que consideró que son importantes.

Sobre Cardona, el actual presidente portuario destacó la relación que mantuvieron ambos durante el mandato del primero en Las Palmas de Gran Canaria que, dijo, fue "muy positiva", ya que entendieron "la importancia de que el Puerto y la ciudad fueran de la mano"; experiencia que, apuntó, "sí la tiene conseguida".

Cardona consideró que la Presidencia del Puerto es un puesto que "reúne unas condiciones para hacer unas gestiones magníficas, para intentar hacer una gestión magnífica". En este sentido, destacó la labor llevada a cabo por el actual presidente, el socialista Luis Ibarra, del que dijo que "ha cubierto, está cubriendo una etapa muy intensa y muy importante". Cardona aseguró que Ibarra "siempre" ha tenido su "respeto, consideración y diría que incluso amistad", señalando que las relaciones políticas y personales han sido "muy buenas y muy cordiales".