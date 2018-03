Saavedra: "Solo con leyes difícilmente acabará la desigualdad entre géneros"

El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, expuso ayer tras el acto de entrega del informe anual de la institución a la presidenta del Parlamento, Carolina Darias, que con leyes no basta para acabar con el problema social de la desigualdad entre mujeres y hombres. En una lacra que tiene mucho de "cultural", de "educativo" y de "comportamiento", las "lagunas" que aún sufren la sociedad española, en general, y canaria, en particular, "difícilmente" se podrán resolver definitivamente a golpe de leyes, argumentó Saavedra, que circunscribió la discriminación y la brecha salarial al ámbito privado. "Ahí sí que hay lagunas que las leyes difícilmente van a poder resolver, es decir, la discriminación no existe, como tampoco la brecha salarial, en el sector público", ahondó.

Al hilo de lo anterior, el Diputado del Común incluso deslizó un leve tirón de orejas al papel de los sindicatos en la negociación de los convenios colectivos, de modo que se ponga más énfasis en la igualdad salarial. "¿Por qué en los convenios colectivos no se hace más hincapié, en el momento de negociarlos por parte de los sindicatos, en que eso [la igualdad salarial] es tan o más importante que subir los sueldos un 3%?", se preguntó retóricamente Saavedra, quien, en definitiva, apuntó que no debe atribuirse "toda la responsabilidad" a la Administración.

El exministro también dijo abiertamente, y en relación con la polémica por el escaso número de nombres de mujeres en las quinielas para renovar los órganos dependientes del Parlamento -Audiencia de Cuentas, Consejo Consultivo y Diputado del Común-, que hay casos, que no especificó, en los que "no se han guardado las apariencias". "Y eso hay que criticarlo", subrayó antes de recordar que él mismo fue el primer presidente autonómico que nombró a una mujer consejera -María Dolores Palliser, que fue responsable de Turismo y Transportes a comienzos de la década de los ochenta del pasado siglo-, y que lo hizo sin necesidad de ley alguna.

El adiós de un histórico

Saavedra, acaso el último grande de la política canaria con relevancia estatal aún en activo, aprovechó también su comparecencia en la Cámara autonómica para asegurar que su etapa en las instituciones ha terminado, y ello por mucho que en las redes sociales haya quien lo ponga en duda, bromeó. "Seguro que no me van a ver en ningún coche oficial ni en ningún cargo público", algo que garantizó a pesar de estar en condiciones para seguir, afirmó. Saavedra cerrará así una larga etapa vital dedicado a la política que lo ha llevado a ser diputado y senador en Cortes, diputado autonómico, ministro en dos diferentes carteras -Educación y Administraciones Públicas-, presidente del Ejecutivo regional, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria e infinidad de cargos orgánicos en el PSOE, en que se ha convertido en una de sus voces más autorizadas. Preguntado por su futuro a corto plazo -será sustituido en el cargo el próximo martes por su correligionario Rafael Yanes-, Saavedra apuntó que "algo hay que hacer en la vida" y mostró su predisposición para participar en el mundo cultural del Archipiélago.

Informe anual

Respecto del informe anual del Diputado del Común, el correspondiente a 2017, Jerónimo Saavedra defendió el trabajo como la mejor guía de la que podrían disponer los partidos políticos para elaborar sus programas electorales, hasta el punto de que los exhortó a no buscar tantos asesores y expertos y leer más los informes de la institución como el reflejo "real" de las necesidades de la sociedad isleña. "Ahí tienen un conocimiento exacto y objetivo de lo que se está quejando el ciudadano", insistió.

El representante del órgano dependiente del Parlamento repitió un año más que la lista de espera en dependencia "sigue siendo alta", de unas 9.000 personas, a pesar de que hay unos 2.000 beneficiarios más. Asimismo destacó que la labor de la institución permitió el año pasado que los ciudadanos recuperarán 155.000 euros tras presentar quejas por cobros indebidos de tasas, impuestos o multas.