NC cuestiona a la Mesa de la Cámara

Aunque las críticas sotto voce se produjeron en los pasillos del Parlamento nada más terminar la votación, Nueva Canarias (NC) fue ayer el primer partido que cuestionó abiertamente la actuación de la Mesa de la Cámara en la polémica votación para renovar, una renovación finalmente frustrada por la fuga de un voto en el Partido Socialista, el Consejo Rector de la Radiotelevisión Canaria (RTVC). En concreto, la fuerza política que lidera Román Rodríguez criticó que la Mesa decidiera "recontar" las papeletas de los diputados, en las que estos debían fijar su posición respecto de los nombramientos de Marta Cantero y Carmen Zamora, en función de colores.

Lo cierto es que la decisión de que los parlamentarios escribieran en su papeleta con un color que dependiera de su bancada -rojo el PSOE, verde Coalición...- ya fue criticado tras terminar el recuento, si bien en voz baja, aunque lo que cuestiona NC no es esto, sino el hecho de que la Mesa "permitiera el recuento en función de los colores para descubrir de dónde procedía el voto que impidió", por cuarta vez, los nombramientos de Cantero, propuesta por CC, y Zamora, propuesta por el PSOE. Hay que recordar, como censuró ayer NC, que el órgano rector del Parlamento distinguió y agrupó los 35 votos afirmativos a las dos candidaturas por colores, y como reconocieron y mostraron antes de introducir el voto los parlamentarios interesados, el color rojo fue empleado por el PSOE y el verde por CC. La falta de un voto rojo dejó claro que la fuga se había producido en las filas socialistas, y también, según NC, que "si del órgano de gobierno no hubiera salido la información del color de los votos, solo se hubiera conocido el resultado proclamado" y no la bancada origen de la fuga.

Rodríguez se mostró categórico al denunciar que "nadie tiene derecho a investigar la orientación del voto" de los diputados. En opinión de NC, la Mesa "no ha estado a la altura de las circunstancias y, con su proceder, ha contribuido a degradar" el Parlamento. Las reglas de la democracia en Canarias "no pueden ser vulneradas desde el propio legislativo y menos por las desconfianzas y deslealtades" entre CC y el PSOE.