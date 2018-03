El 8 de marzo más multitudinario

Cristina llega temprano a la Plaza del Adelantado de La Laguna. Aún no son las 9 de la mañana y, aunque hace algo de fresco, el ambiente se caldea de forma tan rápida como tranquila por la llegada de cientos de mujeres y hombres que, cacerola y cuchara en mano, camiseta morada en ristre, quieren dar el pistoletazo de salida a este 8 de Marzo. "Va a ser un día histórico", dice sonriendo mientras saluda a un grupo de amigas con la cara pintada y una pancarta en la que se lee "No brecha salarial, sí justicia social".

A las 9:30 la plaza está prácticamente desbordada y, tras hacer todo el ruido posible y entonar los lemas ("basta ya de brecha salarial", "viva la lucha de las mujeres", "si nosotras paramos se para el mundo") que se irán convirtiendo en la banda sonora de la jornada, la organización decide transformar la concentración en manifestación. Herradores, La Concepción, La Trinidad? el centro histórico de La Laguna se ve inundado por una marea morada en la que casi se pierde una Cristina que alterna los cánticos con el silencio, "que todavía queda mucho día por delante".

Cacerolada para empezar

Porque la siguiente parada tiene lugar en Santa Cruz de Tenerife. La Plaza Miguel Velázquez acoge la segunda concentración del día, a la que Cristina llega ya "casi sin voz". El relevo lo irán cogiendo otros como Tomás, que se sorprende cuando alguien le pregunta por qué está hoy aquí: "Pues porque tengo abuela, madre, novia y sobrina y quiero que tengan los mismos derechos que tienen los hombres". En pocos minutos los silbatos, los tambores y, por supuesto, las cacerolas y cucharas invaden un espacio en el que cada vez cabe menos gente. "Manolo, la cena te la haces solo" comienza a cantar un grupo de adolescentes y, tras las risas iniciales de las manifestantes que las rodean, termina por convertirse en uno de los himnos de este 8 de Marzo.

El sol aprieta, pero eso no afecta lo más mínimo al ánimo de Sonia, que comparte una pequeña sartén rosa y una cuchara de plástico con su hija Noa, de 3 años. "Si estamos aquí es, entre otras cosas, para que ella tenga más oportunidades y más igualdad de la que estamos teniendo nosotras", dice mientras coge aire para volver a tocar el silbato ante la sonrisa de la niña.

A alguna despistada le pilla completamente desprevenida la marea morada. Una señora sale de El Corte Inglés con cara de susto mientras dos jóvenes le invitan a unirse a la concentración. "Es que no sabía nada", dice mientras camina decidida hacia la Avenida 3 de Mayo. Si alguien más no tenía muy claro qué día era no tenía más que mirar al edificio de Afelsa, que cambia su pantalla promocional por un "Con las mujeres" que hace estallar a la multitud en aplausos al tiempo que inmortalizan con sus teléfonos móviles otro apoyo más que se sumaba a los recabados desde multitud de sectores e instituciones. "Lo importante es que esto no se quede aquí", dice María mientras hace fotos a un gentío que, de manera episódica y espontánea, eleva el ruido de silbatos y cacerolas cada pocos minutos.

La improvisación vuelve a marcar el desarrollo de la jornada, poniendo un movimiento una marcha que atraviesa Santa Cruz de Tenerife hasta llegar al Parque García Sanabria, donde toca reponer fuerzas. Un almuerzo colectivo supone un pequeño paréntesis que no sólo sirve para descansar, sino también para reflexionar con un poco más de sosiego. "No debe ser una lucha sólo de mujeres", dice Ruth, "sino de cualquier persona con conciencia y que crea que todos debemos ser iguales y tener los mismos derechos y oportunidades".

A las 19:00 está previsto el plato fuerte de la jornada en la plaza Weyler, pero desde casi una hora antes ya están llegando los participantes en la manifestación y no cabe prácticamente un alfiler. "Esto es histórico", vuelve a decir una emocionada Cristina.

La marea morada

Los globos morados inundan la plaza, que no puede acoger a las miles de personas que van llegando según se va acercando la hora de salida. La cabecera de la manifestación se desplaza varios metros a lo largo de la calle Méndez Núñez, con el objetivo de dejar espacio a los grupos que se siguen sumando y que llegan a cuentagotas, entre otras cosas por el colapso de los medios de transporte públicos. "Tuve que esperar al tercer tranvía que bajaba desde La Laguna para poder subirme y todavía quedaban muchísimas mujeres en la parada y en todas por las que iba pasando. Es impresionante", cuenta Yurena.

Raquel, desde su silla de ruedas, sonríe portando una bandera morada, haciendo visible la inclusión de las mujeres con discapacidad como otra de las vías de desigualdad a taponar y a continuar reivindicando. A su lado, Pilar, a sus casi 80 años, no puede evitar las lágrimas al mirar a su alrededor y ver tanto apoyo hacia la causa feminista. "Han sido muchos años los que han tenido que pasar para ver algo así", dice emocionada.

"No quiero machismo"

Tras unos minutos de espera, la manifestaciónse pone en marcha. Un grupo de adolescentes, con las caras pintadas con líneas moradas y un cartel que reza "No quiero machismos en mi clase, date el piro" gritan con la misma intensidad (o, posiblemente, más) con la que lo harían si estuvieran delante de alguno de sus ídolos. Pero no. Tienen más que claro que "somos nosotras, las jóvenes, las que tenemos que pelear para acabar con la desigualdad".

Mientras, Cristina ha recuperado las fuerzas y vuelve a saltar con energía, siguiendo las consignas que desde los diferentes megáfonos se intentan transmitir, casi en vano. Lo importante no es seguir unas instrucciones, sino aportar la presencia y el convencimiento de que "hoy es el punto de partida de algo nuevo".

Poco más de dos horas después de su inicio, la manifestación llega a su punto de conclusión en la Plaza de la Candelaria. Más cantos, abrazos, últimos golpes de silbato y cacerolas y rostros que, por encima del cansancio, reflejan el convencimiento de haber participado en un día histórico. "Esto no puede quedarse así. Ha sido muy bonito, pero si esta noche todos volvemos a nuestras casas y mañana a nuestros trabajos exactamente igual, de nada habrá perdido. Esta jornada tiene que ser un punto de inflexión", dice Cristina a modo de despedida.

El 8 de Marzo tinerfeño pasará a la historia por su fuerza reivindicativa y por poner sobre la mesa, de forma inequívoca y unánime, la necesidad de poner en marcha cambios que lleven hacia una sociedad más igualitaria y más justa. Por ellas. Por todos.