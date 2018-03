El TSJC anula el acuerdo del Cabildo para izar la bandera de las siete estrellas

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en su sede de Las Palmas ha anulado, por considerarla contraria a derecho, la resolución del Cabildo Insular de Fuerteventura que en marzo de 2016 acordó realizar una exposición pública sobre el significado de la bandera canaria tricolor con siete estrellas verdes, su izado el 22 de octubre de aquel año en un espacio público y la proposición al Parlamento de Canarias para que la enseña se convirtiera en el símbolo oficial de Canarias. La resolución de la Sala canaria es susceptible de recurso de casación, y el plazo para presentarlo aún no ha vencido.

La Sala ha estimado el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Las Palmas que en abril de 2017, tras suspender cautelarmente la decisión del Cabildo, no vio en su decisión final motivos para prohibir el izado del estandarte, al entender que se intentaba anular el acto alegando "meras hipótesis" sobre lo que se iba a significar o cómo se iba a ejecutar, ya que ello, dijo la magistrada de instancia, "no es coherente con la legalidad ni con el Estado de Derecho, que sólo sanciona o anula actos materiales y concretos, no hipótesis".

La Sala apunta que, aún siendo la sentencia original "de todo punto respetable, en cuanto dotada de sobresaliente cohesión interna y, por supuesto, de excelente articulación técnica", procede su revocación, al ser de aplicación al caso la doctrina que emitió el Tribunal Supremo en su sentencia 933/2016, en la que estableció la "exigencia de neutralidad" de las entidades locales en la resolución de un recurso contra el izado de una bandera independentista catalana (estelada) en una institución pública de aquella comunidad.

Citando el fallo del Alto Tribunal, la Sala palmense reproduce: "Lo relevante no es que la bandera cuestionada pertenezca a un partido o se identifique con una concreta formación política, sino que no pertenece a -es decir, no se identifica con- la comunidad de ciudadanos que, en su conjunto, y con independencia de mayorías o minorías, constituye jurídicamente el referente territorial de cualquiera de las Administraciones o Poderes Públicos constiuidos en el Estado", en la comunidad o en una provincia.