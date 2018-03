Bravo de Laguna apuesta por Clavijo para acabar con los desequilibrios

José Miguel Bravo de Laguna, presidente de Unidos por Gran Canaria (UxGC) y portavoz de ese grupo en el Cabildo, planteó ayer un cambio político "drástico" para acabar con los desequilibrios entre las islas y consideró que la mejor opción que tiene su partido es formar una alianza con Coalición Canaria (CC), pues ha detectado "un sincero deseo de diálogo y de reequilibrio" por parte del actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y del Ejecutivo nacionalista.

Bravo de Laguna lanzó esta propuesta durante su conferencia en el Foro Prensa Ibérica, titulada Una isla del sí, en la que estuvo arropado por el propio Clavijo y varios consejeros del Gobierno regional. "Quiero diálogo, acuerdo y entendimiento; no quiero una Gran Canaria hostil, faltona, aislada, ni confrontada, y con ello también en parte bloqueada, sino en positivo, dinámica, que siga siendo, a pesar de su retroceso en el escalafón del PIB regional, la principal recaudadora del Archipiélago como ya lo es, y por ello la más solidaria", afirmó.

En clara alusión al actual gobierno del Cabildo, de NC y PSOE, Bravo de Laguna dijo que "hay que pasar de una isla intervenida, bloqueada en gran parte, una isla del no, para convertirla en una isla del sí". El líder de UxGC sostuvo que Gran Canaria está ahora con el mayor índice de paro del Archipiélago, con las mayores bolsas de pobreza, con 1,5 millones de turistas menos que Tenerife y con mayor fracaso escolar, además de perder posiciones desde el punto de vista económico, social y político hasta ocupar la cuarta posición en PIB, riqueza por habitante, por detrás de Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura.

Bravo de Laguna rechazó que el Cabildo haya solicitado al Banco Europeo de Inversiones o a la Comisión Nacional del Mercados y Competencia "prohibiciones que aquí no se pueden dar, a ver si impiden lo que aquí no se puede ni debe prohibir". A su juicio, las reclamaciones del presidente Antonio Morales a esas entidades, para que no permitan inversiones en la energía del gas o el aire propanado, transmiten en el exterior "un mensaje de negatividad, de pegas, de obstáculos a nuevas inversiones, lo que contrasta además con otras islas más abiertas, que pueden ser finalmente las receptoras de esas nuevas iniciativas".

Al abordar la política energética que propone su partido, Bravo de Laguna opinó que "es sencillamente suicida que Gran Canaria pretenda tener un modelo energético sólo para esta isla y que puede ser desde el punto de vista de competitividad muy negativo en el medio plazo".

La apuesta por las energías renovables, según Bravo, "no es ni debe ser patrimonio de derechas o de izquierdas, no es un tema ideológico, es un tema de supervivencia de la humanidad por apostar por consumir cada vez menos combustibles, gas o cualquier otro elemento que contribuya a la contaminación del planeta".

"Por tanto", añadió, "que quede perfectamente claro que nuestra apuesta por las energías renovables es tan rotunda como la que más. Pero dicho esto, tenemos la realidad actual. Todavía para que lleguemos a alcanzar unos suministros eléctricos o productores de calor exclusivamente derivados del sol, del viento, de la geotermia, es decir, de las llamadas energías limpias, faltan bastantes años, y tendremos que tener un mix energético apoyado en energías de resguardo, que lamentablemente todavía son contaminantes".

Unidos apuesta por un mix energético que impulse las energías renovables, que siga impulsando el salto hidráulico de Chira- Soria, y por el uso del gas en las centrales de ciclo combinado de producción eléctrica. "Que sean los propios ciudadanos o las industrias, o los sectores del turismo, o los que sean, los que elijan un suministro que en definitiva es más barato y menos contaminante".

En su conferencia en el Foro, también anticipó una propuesta que incluirá en el programa electoral al Cabildo: un Plan específico contra el desempleo en el sector de la construcción. A su juicio, gran parte del paro que se ha producido en España, y por supuesto en Canarias, ha venido por la crisis inmobiliaria, la llamada burbuja, el exceso de construcción, o la falta de demanda de nuevas viviendas.

"Volver a los errores del pasado es poco recomendable, pero ahora mismo hay un cierto repunte en la construcción que me parece importante, pero creo que hay un problema muy importante en la falta de rehabilitación de buena parte de nuestras ciudades y pueblos".

Aunque reconoció que no es fácil poner de acuerdo a todas las instituciones, calculó que en Gran Canaria "sería preciso un Plan coordinado, no menor a 50 millones de euros por año, a aportar por las distintas administraciones, que permitiría rehabilitar unas cinco o seis mil viviendas al año, comenzando por los barrios más necesitados".

También apostó por "una Gran Canaria que no se oponga a la segunda pista operativa del aeropuerto, que no ponga trabas disuasorias a iniciativas privadas como el Siam Park o a nuevos hoteles de cuatro y cinco estrellas". Respecto a la ampliación de Gando, dijo que no le cabe en la cabeza que haya grupos o sectores que se opongan a que se ejecute el Plan Director del Aeropuerto de Gran Canaria, aprobado en 2001, hace 17 años "y que aún duerme el sueño de los justos".

Bravo fue presentado por Larry Álvarez, quien resaltó cinco logros culturales de su mandato, como el rescate de represaliado del franquismo en el pozo de Tenoya, Risco Caído, el BIC del Oasis de Maspalomas, el Museo de Bellas Artes y la Fundación Juan Negrín.