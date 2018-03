Tensión y protestas por el derrame en Gran Tarajal

Los vecinos de Gran Tarajal, en la Isla de Fuerteventura, no pudieron este viernes disimular su malestar por el desastre en que se ha convertido su muelle tras el paso de la tormenta Emma. De las nueve embarcaciones atracadas en el recinto portuario ocho han sido afectadas por el temporal e incluso se han producido nuevos derrames de combustible.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, visitó la zona donde fue recibido con pitos y gritos. Los vecinos le exigieron responsabilidades por la gestión que ha llevado Puerto Canarios con el muelle majorero.

El viernes se volvió a detectar una nueva fuga de combustible. Durante la jornada de este sábado se incorpora la Armada con un buque y unidades de buceo para colaborar en el control de la contaminación marina. Los trabajos para que el puerto recupere su normalidad tardarán al menos cuatro meses.

La aparición de una pequeña pérdida de combustible obligó a rodar ayer las barreras instaladas en el muelle de Gran Tarajal, según informó la viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Blanca Pérez.

"En estos momentos, la mayor parte del fuel sigue confinado y contenido en el muelle y en las próximas horas, si las condiciones del mar lo permiten, se intentará colocar barreras dobles y triples cerrando la bocana del muelle pesquero", añadió.

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, apuntó que las investigaciones determinarán qué actuaciones se llevaron a cabo y si se tomó alguna decisión incorrecta, pero que "ahora es el momento de colaborar entre administraciones para resolver esta situación lo antes posible.

Una vez de vuelta a la normalidad será el momento de plantear conjuntamente qué inversiones son necesarias en este puerto".

La Capitanía Marítima, días antes del accidente, decidió impedir salida de las gabarras del puerto, solicitada cuando ya se anunciaba fenómenos costeros adversos.

Los trabajos en el muelle se centran en la limpieza del combustible y aceite que se encuentra dentro de la dársena, así como en la contención de los mismos, mediante la colocación de más barreras antipolución.

Las condiciones del mar y la poca visibilidad en el agua impedieron iniciar las labores de inspección submarina que permitirían analizar la situación exacta de las embarcaciones hundidas y tomar las medidas más adecuadas para extraer el combustible, sellar las posibles fugas y reflotarlas.

Estas acciones se realizarán determinando, en primer lugar, los elementos de fácil extracción prestando especial atención a los más contaminantes. También se descarta contaminación en la playa.

Fernando Clavijo se encontró durante su visita a Gran Tarajal con un ambiente claramente crispado. Unas 400 personas, que portaban sopladeras y lazos negros, y que hicieron mucho ruido con sus cánticos y pitos, le reclamaban una respuesta inmediata para que el muelle recupera su estado original.

La tensión subió tantos enteros que los agentes de la Guardia Civil, Policia Local y los propios miembros de su escoltas tuvieron que emplearse a fondo ya que el presidente fue rodeado en varias ocasiones.

Sin embargo, a pesar de los nervios, los vecinos solo querian explicaciones de por qué no se adoptaron las medidas se seguridad para evitar la catastrofe.

El presidente siempre atento a pesar de la situación de crispación, accedió a informar a los vecinos e incluso recogió un documento que le entregaron sus peticiones. En su comparecencia, Clavijo, destacó que el Ejecutivo actuó "de manera inmediata con tres prioridades claras: la primera, proteger a las personas; la segunda, valorar el riesgo de daños materiales y de posibles derrames y la tercera, articular todos los medios necesarios para minimizar y reparar los daños".

Además, subrayó "la colaboración de todas las administraciones y la importancia de estas medidas para recuperar la operatividad y la seguridad del puerto y que los pescadores puedan reiniciar su actividad lo antes posible". Fernando Clavijo insistió: "no es el momento de buscar culpables sino de trabajar juntos para restablecer la normalidad de este Puerto lo antes posible y hacerlo con todas las garantías".

De la misma forma, el presidente canario reconoció también la colaboración de los pescadores en las tareas que se están llevando a cabo en el puerto de Gran Tarajal.

A los gritos de "Este es nuestro pueblo, no un basurero", "Responsable, dimisión" o "Da la cara, no te escondas", los vecinos originaronun gran estruendo con sus consignas.

Meluche Galván, una vecina del pueblo, visiblemente emocionada, señaló que "no hay derecho a lo que han hecho. No entendemos como han permitido atracar aquí estas embarcaciones cuando el muelle no está protegido con estos tiempos".

Además, señaló, que "en el muelle pasé mi infancia porque mi padre trabajó toda la vida aquí. Nos bañabamos en la playa chica, jugabamos en las escalinatas y nos tirábamos de la grúa. Ahora, solo tenemos baura y chatarra".