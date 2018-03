El fiscal rebaja a menos de dos años las penas a los acusados del 'caso Faycán'

El fiscal Luis del Río volvió a rebajar ayer sus peticiones de pena iniciales a los ocho acusados por el caso Faycán que decidieron no reconocer los hechos y permanecer en el banquillo hasta el final del procedimiento. Ya a mediados de enero otros 20 imputados reconocieron los hechos de los que se les venía acusando y fueron condenados a penas inferiores a dos años al aplicarse la atenuante de dilaciones indebidas, por lo que ninguno de ellos entrará en la cárcel. Ahora, en sus conclusiones definitivas, el fiscal vuelve a apelar a las dilaciones indebidas muy cualificadas que se han dado en este proceso para solicitar penas muy similares a las que finalmente aceptaron los 20 investigados sin necesidad de que se celebrara proceso alguno.

A ninguno de ellos le reclama más de dos años de cárcel, por lo que, salvo que el tribunal decida lo contrario, no tendrán que entrar en la cárcel si fueran finalmente condenados. Esta excepción no afectaría a José Luis Mena, que, de salir condenado a prisión, vería sumar el tiempo que le cayese a los años que ya está cumpliendo. Ayer declararon el técnico municipal Emilio Hernández, Mena y la exalcaldesa de Telde, Mari Carmen Castellano, aunque esta último se acogió a su derecho a no responder a las preguntas del fiscal. Al juicio aún le quedan dos sesiones, los días 12 y 13 de marzo, para los informes finales del fiscal y las defensas, Entonces quedará visto para sentencia.

El fiscal Luis del Río inicialmente solicitaba a la Audiencia Provincial de Las Palmas que se impusiera para estos acusados condenas de entre 13 años y 9 meses de prisión y los tres años de cárcel por su presunta implicación en esta trama que juzga las comisiones ilegales que se cobraron en el Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) durante el mandato de PP y Ciuca entre 2003 y 2007.

Para el acusado que se enfrentaba a la mayor pena en este caso, el arquitecto técnico municipal de Telde Esteban Cabrera Guerra, que en su declaración reconoció que recibió 10.600 euros por emitir dos informes favorables para que se le adjudicaran dos obras municipales a la empresa Cobra, el fiscal ha pedido una condena de dos años de prisión, inhabilitación especial por ese mismo periodo para el desempeño o ejercicio del mismo puesto y una multa de 9.000 euros. El exalcalde de Telde Francisco Valido, del PP, quien se enfrentaba a seis años de cárcel por delitos de cohecho y prevaricación, ha reclamado dos años de prisión, inhabilitación especial durante seis años y una multa de 640.000 euros. La concejal de Desarrollo Local y exalcaldesa de Telde Carmen Castellano, para quien pedía una pena inicial de cinco años cárcel y 14 de inhabilitación, se enfrenta ahora a una condena de un año y tres meses de prisión y cinco años y tres meses de inhabilitación.