Desacuerdos con Podemos frenan la declaración del Parlamento por el 8-M

El Parlamento de Canarias se queda sin declaración institucional para el Día Internacional de la Mujer. La falta de acuerdo entre los grupos debido a las críticas de Podemos a PP, PSOE y CC por la falta de paridad en el proceso de renovación de los órganos que dependen de la Cámara echó ayer por tierra, en la reunión de la Junta de Portavoces, la propuesta que ya habían firmado los representantes de las seis fuerzas políticas del hemiciclo el pasado 22 de febrero.

"Estábamos redactando una propuesta de borrador como es habitual pero hoy [por ayer] en la Junta de Portavoces un grupo político ha dicho que no participa en esa declaración y si no hay unanimidad no puede haber declaración institucional, y cuanto lo lamento", informó la presidenta del Parlamento, Carolina Darias, al término de la reunión.

Sobre la polémica de los últimos días respecto a la falta de paridad en el procedimiento de renovación del Diputado del Común, la Audiencia de Cuentas y el Consejo Consultivo -solo dos de los diez aspirantes son mujeres- , señaló que la Mesa del Parlamento siempre actúa en base a informes jurídicos, y no puede paralizar el proceso, solo "entrar a mirar" si se cumplen los requisitos de elegibilidad de las personas.

No obstante, ante esta situación, la Mesa ha solicitado un informe jurídico sobre el alcance de este proceso con la ley orgánica de igualdad y también la autonómica, y a falta de conocer el informe, subrayó que en ninguna de las dos leyes hay un procedimiento concreto de renovación de estos órganos, "aunque debería haberlo si hay voluntad política".

La presidenta comentó que los últimos acontecimientos al respecto "no han sido los más adecuados", pero apeló a caminar "todos juntos" en la Cámara para fomentar el desarrollo de la igualdad. Y en esa línea, destacó que la negativa a firmar una declaración institucional "es un mal precedente" e hizo un "llamamiento" a todos los diputados para que la igualdad no se convierta "en un arma" que puede "arrojarse a la cara".

Darias confirmó también que va a secundar la huelga de mujeres del próximo 8 de marzo porque aunque se han dado "pasos importantes" en la igualdad, siempre hay riesgo de "retrocesos".