Rafael Yanes, candidato a presidir el Diputado del Común

La Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad, con la abstención de Podemos y Nueva Canarias, ha certificado hoy lunes la idoneidad de Rafael Yanes para presidir el Diputado del Común, que, si finalmente obtiene la confianza de la Cámara, se ha comprometido a hacer un trabajo "riguroso", con dedicación "plena" y a trabajar en la labor social "más hermosa", que es "defender a los indefensos".

Rafael Yanes, que siempre ha estado ligado a la administración municipal, insular y autonómica, también se ha comprometido -de resultar elegido- a actuar con "absoluta independencia, sin ninguna influencia externa y teniendo claro que el derecho ciudadano está por encima de cualquier otra consideración".

Para justificar su apoyo al candidato propuesto por el PSOE, Jesús Mendoza (ASG) valoró la "cercanía" que tiene Rafael Yanes con el ciudadano, ya que ha sido concejal y alcalde en el Ayuntamiento de Güímar y ha tratado problemas con los que se va a encontrar como Diputado del Común. En cualquier caso, también reconoció la valía de la candidata propuesta por Podemos, Natalia Álvarez, que en la votación sólo contó con el apoyo de Podemos y NC y la abstención de los demás grupos parlamentarios.

Nueva Canarias no apoyó el proceso en su conjunto porque, según Esther González, no se ha respetado la pluralidad que existe en la Cámara, pues los partidos mayoritarios "se han olvidado" de que los demás grupos representan el 25% de los electores. También criticó que CC, PP y PSOE no les hayan dado la oportunidad de participar en el proceso, no sólo no pudiendo presentar candidatos, sino tampoco pudiendo opinar.

Además, se quejó de que se siga dando por parte de los grupos mayoritarios un afianzamiento hacia la "discriminación sexista" porque ninguno de los tres partidos "nunca" ha propuesto a una mujer para presidir los órganos que dependen del Parlamento. González también dijo llamarle la atención que el Partido Popular haya participado en este proceso cuando su posición siempre había sido que desapareciera la institución del Diputado del Común.

El diputado Juan Márquez (Podemos) quiso dejar claro que el acuerdo entre CC, PP y PSOE no era fruto de una negociación "plural", pues, al igual que NC, se quejó de que no hayan dado la oportunidad a los otros grupos de participar en la negociación de los candidatos.

"No podemos avalar ese acuerdo de la vieja política, que intenta marginar a fuerzas que tienen el 25% de los votos de las últimas elecciones", afirmó Márquez, que lamentó que los representantes a presidir los órganos dependientes de la Cámara no puedan salir con un apoyo unánime porque los grupos mayoritarios no les hayan dado la oportunidad de consensuar los candidatos a esos puestos.

Asimismo, criticó que lo hayan hecho "sin respetar" los parámetros en materia de igualdad que ha aprobado la propia Cámara, haciendo "caso omiso" a lo que el Parlamento exige hacer a las administraciones canarias en esta materia, por lo que avisó que tienen razones suficientes para elevar esta queja donde sea necesario.

Acerca de la candidata propuesta por su partido, Juan Márquez recalcó que presentaron una mujer independiente, que no milita en ningún partido, avalada por su trayectoria profesional y social, y con la sensibilidad suficiente para asumir el puesto de Diputado del Común en un momento donde la lucha por la igualdad y contra la violencia machista es esencial.

"LAS COSAS CAMBIAN".

Para defenderse de las críticas, el diputado Miguel Jorge Blanco (PP) hizo hincapié en que tanta legitimidad tienen las propuestas de los partidos que representan el 25% de los electores, como los que tienen el 75%. En respuesta a NC, señaló que las cosas "cambian". "Uno puede reflexionar, tomar decisiones y primero se puede decir no y después sí", señaló el diputado, que puso como ejemplo a Pedro Quevedo (NC), que de decir que "ni de coña" apoyaría los PGE, luego se fue dando "abrazos y besos" con el ministro Montoro.

Por el Grupo Socialista, Gustavo Matos lamentó que algunos portavoces no se haya ceñido a hablar de la idoneidad de los candidatos y hayan aprovechado su intervención para poner en entredicho las decisiones de los partidos. Aclaró que su partido respeta el perfil de la candidata propuesta por Podemos, pero consideró que el PSOE presentó un candidato "fantástico" y "digno sucesor" de los anteriores Diputados del Común, en especial de Jerónimo Saavedra.

También se defendió de las críticas por el hecho de no hayan presentado a una mujer, y afirmó que el PSOE "no da lecciones de igualdad" porque "no hay nada peor para conseguir la plena igualdad que echarla en cara". De hecho, subrayó que los mayores hitos de la igualdad en España han venido de manos de un socialista, y lamentó que NC haya votado a favor de Natalia Álvarez por el hecho de ser mujer y no haber hecho lo mismo cuando Carolina Darias fue elegida presidenta del Parlamento de Canarias o a la hora de votar a la candidata del PSOE al Consejo Rector de RTVC.

Desde las filas nacionalistas, Socorro Beato quiso recordar que ha habido conversaciones previas para elegir a los aspirantes en las que han participado todos los partidos. Además, reconoció que a su partido le hubiera gustado que estuvieran ante la primera Diputada del Común de Canarias, pero apuntó que hay que respetar las decisiones de los partidos que, en su ámbito y con sus instrumentos democráticamente previstos, deciden proponer a una y otra persona.

UN CARGO DE "ENORME RESPONSABILIDAD".

En su intervención ante la Comisión, Rafael Yanes admitió que es un honor haber sido propuesto para ser titular de una institución que tiene una labor social tan importante. "Hay cargos que honran a las personas y hay personas que honran a los cargos, y al ver quiénes han ocupado el puesto de Diputado del Común, me doy cuenta de la enorme responsabilidad que tiene presidir esta institución", reconoció.

El que fuera alcalde de Güímar señaló que se presenta "con humildad y mucha ilusión" a presidir una institución cuya función debe ser la de supervisar las instituciones, para lo que "es necesario conocerla", remarcando en este sentido que ha tenido la oportunidad de "vivirla desde dentro" durante 30 años.

Valoró, asimismo, que el Diputado del Común es una herramienta que está "en manos de todos", en especial de los más débiles, lo que le recordó a su etapa como alcalde, que se vive con la proximidad al vecino y a sus problemas.

En este sentido, consideró que la institución debe acercarse al ciudadano como un alcalde de pueblo a sus vecinos, por lo que su actividad "no sólo es esperar pasivamente en el despacho a que venga la queja para, a continuación, pedir respuesta a la administración, sino que hay una función activa de actuar de oficio cuando hay procesos sociales que pueden llevar un riesgo en los derechos ciudadanos".

En cuanto a los principales retos que debe asumir el Diputado del Común, dijo que sus principales preocupaciones son la seguridad de las mujeres que son víctima de violencia de género, la protección de los menores, la brecha salarial entre hombres y mujeres, el retraso en el pago de las ayudas sociales, la situación de los canarios que viven presos en cárceles de otros países, y todos aquellos asuntos relacionados con las personas más débiles y vulnerables.

Valoró de nuevo la altura de las personas que han estado al frente de la institución, pero aseguró que tiene una "gran ilusión" y se comprometió a que, desde la humildad, desarrollar un trabajo "firme" para que el Diputado del Común sea una plataforma de apoyo para aquellos que lo necesitan, haciendo también un trabajo pegado a los ayuntamientos.