Trece cuentas bancarias al margen de la contabilidad municipal

"La corporación no tiene expedientes formalizados de las cuentas abiertas en las entidades financieras, no constando en la Tesorería, por tanto, las razones que motivaron la apertura de las cuentas ni el sistema por el que se procedió a la misma, así como los contratos que regulan las condiciones por las que se rigen". Así lo advierte la Audiencia de Cuentas en su informe de fiscalización de la gestión económica y financiera del Ayuntamiento de Agüimes durante 2013, cuando aún ocupaba la alcaldía el actual presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. El órgano fiscalizador no solo pone énfasis en su dictamen en esa falta de justificación de la contratación de las cuentas bancarias, sino también en que ese año estaban abiertas 13 cuentas que ni siquiera constaban en la contabilidad del Consistorio.

La Audiencia de Cuentas detalla en su informe que fueron las respuestas de las propias entidades financieras las que le permitieron reparar en la existencia de esas 13 cuentas que no figuraban en la contabilidad. Es más, entre ellas había tres cuentas de Bankia de titularidad municipal en las que figuraban como autorizadas para operar personas que "no se corresponden con los claveros [los funcionarios que gestionan las claves de estas cuentas] del Ayuntamiento ni con personal de la entidad".

Unas cuentas de las que, por si fuera poco, agrega la Audiencia de Cuentas, "se desconocen los cobros y pagos que se realizan en las mismas". A 31 de diciembre de 2013, los saldos respectivos eran de 2.867, 1.581 y 127 euros.

Al margen de esas tres cuentas cuya utilidad acabó siendo desconocida para el órgano fiscalizador, el dictamen revela que otras tres abiertas también en Bankia para recaudación municipal, por tanto de uso restringido, tampoco figuraban en la contabilidad del Consistorio. Desde estas otras tres cuentas, con un saldo a cierre del ejercicio analizado de 32.127, 10.394 y 53.690 euros, se realizaban traspasos a una cuarta también de Bankia y también restringida que sí aparecía en la contabilidad y que servía como "cuenta puente" en la que acababan los fondos de las otras cuentas de recaudación, que pasaban posteriormente a cuentas operativas, esto es, de ingresos y gastos. La Audiencia de Cuentas detectó en esta cuenta un desfase de prácticamente 40.000 euros entre los saldos bancario y contable.

Además, el proceso de fiscalización de los técnicos del órgano dependiente del Parlamento se topó con cuentas que tampoco figuraban en la contabilidad municipal en las entidades Caja Rural, con un saldo de casi 165.000 euros; tres de la Caixa, dos de las cuales con saldos respectivos de cerca de 783.000 y apenas seis euros; y dos más abiertas en el Santander con saldos de 25.721 y cero euros. En todo caso se trataba de cuentas restringidas para recaudación que, sin embargo, no figuraban en la contabilidad, como tampoco una más, la decimotercera en total, de la que la Audiencia de Cuentas tuvo constancia gracias a la respuesta que durante su investigación le dio Banca March. En este último caso tenía un saldo de prácticamente 58.000 euros y fue cancelada durante el ejercicio de 2015, dos años después, para ingresar los fondos en otra cuenta del Consistorio.

En el dictamen auditor figura la respuesta que el Ayuntamiento dio como explicación de esta multiplicidad de cuentas, una respuesta que el órgano fiscalizador no aceptó y que, por tanto, no desembocó en cambio alguno. De hecho, el Consistorio se limitó a reconocer que, efectivamente, "todas" las cuentas para recaudación de tributos municipales "no aparecen en los arqueos" y que "el producto de estas recaudaciones se lleva a una cuenta que sí figura en acta de arqueo". En cualquier caso, el Ayuntamiento asegura en el informe que "esta situación se corrige a partir del 1 de enero de 2016", un extremo que confirma el actual alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, que asegura que ya se han resuelto "todos los problemas" y cumplido todas las "sugerencias" de la Audiencia de Cuentas relacionadas con esa más de una decena de cuentas bancarias que no aparecían en la contabilidad durante los años de Morales en la alcaldía, al menos durante 2013.

En cualquier caso, la Audiencia de Cuentas apunta también un incumplimiento en lo relativo a las tres cuentas -dos en Bankia, una ya cancelada, y otra en Banca March- que sirven o servían al Consistorio para colocar los excedentes de tesorería. Cuentas con saldos de un millón de euros dos de ellas y de tres millones una tercera que carecían de información que sustentara su apertura. "La documentación relativa a la apertura de estos depósitos facilitada por la corporación no está completa, faltando en un caso el decreto de la alcaldía-presidencia autorizando la apertura, el contrato formalizado con la entidad financiera o el decreto de cancelación", reza el escrito del órgano fiscalizador de la Comunidad Autónoma.