Saavedra deja de investigar a Negrín tras afearle su amparo a un asesor

El Diputado del Común cierra la investigación de oficio abierta contra el presidente de Radiotevisión Canaria, Santiago Negrín, por el presunto veto al politólogo y columnista del Canarias 7, Rafael Álvarez Gil, por unas opiniones vertidas como tertuliano de Canarias Radio La Autonómica. La decisión se produce justo un día después de que la opinión de tenerife publicara la contestación del responsable del ente público a Jerónimo Saavedra en la que le afea que ponga en entredicho la neutralidad del Diputado del Común saliendo en defensa de un asesor de esa institución y por extensión del Parlamento de Canarias. Una circunstancia que el expresidente autonómico y exministro socialista omite en el documento de apertura del expediente a Negrín.

No es hasta ayer cuando Saavedra admite que existe esa relación contraactual en la respuesta que envía a la sede de RTVC en Santa Cruz de Tenerife con la resolución de archivo. En ella señala que es obligación del cargo que ostenta velar por la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas de la ciudadanía "sean o no trabajadores de esta institución, con independencia del salario que perciban, sean presos o ejecutivos, desempleados o inmigrantes". La referencia a los emolumentos de Álvarez Gil -49.471 euros anuales sin sumar las cuotas sociales, según el presupuesto de la institución que consta en la web de la Diputado del Común- no aparece, no obstante, en el informe que Santiago Negrín remite a Saavedra en su defensa.

El exministro de Justicia y Educación inicia el expediente el 1 febrero al estimar que Álvarez Gil había visto conculcado su derecho a la libertad de expresión después de que se le comunicara a finales de enero que la radio pública no volvería a contar con su colaboración. Un hecho que el tertuliano achaca a una columna que publica en el periódico Canarias 7 el 22 de enero y en la que critica los falsos directos en los servicios informativos de la televisión canaria. Una práctica en la que el politólogo ve los cimientos para "degradar la rigurosidad, abonar la posverdad y atentar contra el periodismo". En la misma columna en Canarias 7 el asesor de Saavedra para asuntos de Seguridad Pública, Salud y Sanidad Pública se preguntaba qué otros motivos necesitaban los grupos de la Cámara regional -de la que él depende como empleado del Diputado del Común- para destituir a Negrín al frente de RTVC.

Si bien la investigación se abre por el 'despido' de Álvarez Gil, el Diputado del Común o atiende igual los derechos de otros tertulianos de la radio pública de los que también se prescindió en la misma fecha.

El 22 de enero no era la primera vez que Álvarez Gil arremetía contra Negrín. Este en su respuesta a Saavedra, que entró miércoles en el registro del Parlamento, enumera hasta cinco ocasiones anteriores en alguna de las cuales, señala el responsable de RTVC, le llega a imputar algún delito.

En esa misma columna el politólogo ha defendido los intereses empresariales de Videoreport, participada por Inforcasa, la editora de Canarias 7, y adjudicataria de los servicios informativos de Televisión Canaria durante 10 años y también licitadora en el concurso abierto para esos mismos servicios del que Negrín es, precisamente, el órgano de contratación.

La 'prueba' para el presunto veto se apoya en una supuestas declaraciones a varios medios del director de la radio pública, Miguel Guedes, en las que asegura que "se limitó a ejecutar una orden de la presidencia del ente público y que jamás se habló de reestructuración del equipo de colaboradores habituales, ni de ningún tipo de desequilibrio y que se ciñó, en todo momento, a que solo cumplía una orden". Esas declaraciones que incluye el Diputado del Común en el expediente de investigación no aparecen, sin embargo, recogidas así en ningún medio, según advierte Negrín en su respuesta, e incluso el propio Guedes las niega en un correo electrónico al presidente del RTVC.

Como resarcimiento al director de la radio pública, el Diputado del Común únicamente le aconseja que haga uso de su derecho de rectificación (recogido en la Ley Orgánica 2/1984) mediante un escrito al director del medio que se haya hecho eco de sus afirmaciones.

Negrín en su respuesta al Diputado del Común primero le avisaba que con su intervención a favor de uno de sus asesores y, en segundo lugar, le pide, como mente hizo ayer, que archive la investigación. También le pide que considere su recusación ante "el riesgo de que los principios de neutralidad que usted siempre ha salvaguardado se puedan ver socavados por la colisión de intereses entre las actividades privadas y las obligaciones públicas del señor Álvarez Gil".

A esta última consideración Saavedra estima en su escrito aclararle al presidente de RTVC que "el Diputado del Común no puede ser objeto de recusación, conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Ley 7/2001". Y cita : "El Diputado de Común no recibirá instrucciones de ninguna autoridad, ni estará sujeto a mandato imperativo alguno, desempeñando sus funciones con plena independencia y con autonomía".