El PSOE exige a Clavijo el complemento para pensiones no contributivas

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Dolores Corujo, exigió ayer al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que cumpla el mandato mayoritario de la Cámara mediante el que se le pide la regulación de un complemento económico para los perceptores canarios de las pensiones no contributivas de invalidez o jubilación.

Corujo explicó que se trata de una proposición no de ley aprobada en octubre -con la abstención de CC, NC y PP-, a través de la que se solicita que este complemento económico lleve a los beneficiarios a percibir al menos la cuantía económica básica de la prestación canaria de inserción (PCI).

Asimismo, la iniciativa instó al Ejecutivo regional a que el complementos lo perciban los titulares de las pensiones no contributivas sin necesidad de solicitarlo y que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2018 previese una dotación suficiente para ello.

La diputada indicó que pese a la negativa del Gobierno de Clavijo a incorporar la propuesta en las cuentas de este año, "existe la vía de una ley de crédito extraordinario o, en el peor de los casos, su inclusión en las cuentas del próximo ejercicio". Corujo recordó, asimismo, que el PSOE presentó una enmienda a los presupuestos autonómicos de 2018 que fue rechazada por el "tripartito" CC-PP-ASG, con la que pretendía dotar con 50 millones de euros las pensiones no contributivas.

Señaló que en Canarias hay en la actualidad 43.698 perceptores de pensión no contributiva: 19.704 con una media de 338,28 euros mensuales en su modalidad de invalidez y 23.994 personas con pensión no contributiva de jubilación con una media de ingresos por este concepto de 359,31 euros.

"Mientras que casi 43.400 canarios y canarias subsisten con pensiones no contributivas que no alcanzan los 390 euros, el Gobierno Clavijo-CC renuncia a ejercer sus competencias y a complementar las pensiones no contributivas, uno de los factores que inciden en la pobreza en las Islas", subrayó la portavoz, quien insistió en que la intención del PSOE es complementar esas cantidades hasta el límite de los 483 euros que percibe un beneficiario de la PCI por la prestación básica.