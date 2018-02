Negrín garantiza las emisiones de RTVC hasta el nuevo contrato de señal

El presidente del Consejo Rector de la Radiotelevisión Canaria (RTVC), Santiago Negrín, explicó ayer ante la comisión parlamentaria encargada de controlar el ente autonómico que el acuerdo a que se ha llegado con Retevisión permitirá que la empresa continúe prestando el servicio de distribución y difusión de las señales de televisión y frecuencia modulada durante los próximos seis meses, un período que, además, puede ampliarse cinco meses más. Un tiempo -11 meses en total a partir del próximo día 26, cuando se firmará el acuerdo- que dará margen suficiente a la RTVC para adjudicar en condiciones, vía concurso público, el nuevo contrato de transporte de la señal. "No solo se ha evitado el apagón [la interrupción de las emisiones en la tele y la radio públicas], sino que se ha hecho legalmente y con todas las garantías, y, además, se ha evitado también la pérdida de un millar de puestos de trabajo", enfatizó Negrín.

En una comparecencia solicitada por el grupo parlamentario de Podemos para que el representante de la RTVC detallase cómo se evitó que la televisión se fuera a negro y la radio dejara de emitir el pasado 31 de diciembre, día en el que expiró el contrato con Retevisión -hoy en el Grupo Abertis-, Negrín logró, si no convencer, sí al menos atemperar los ánimos de los portavoces del PP, Luz Reverón, y del propio Podemos, Juan Márquez, que fueron quienes más dudas expusieron sobre la fórmula escogida por el presidente del ente público. A ello contribuyó que todos, incluido el mismo Negrín, estuvieran de acuerdo en dos cuestiones fundamentales: por un lado, en que el mal mayor a evitar era el fin de las retransmisiones; por otro, en que la vía del negociado sin publicidad no es la idónea para adjudicar un contrato tan importante (supera el millón de euros). Sin embargo, el dirigente de la RTVC ahondó en las razones que lo obligaron a optar por una fórmula de contratación reservada para casos excepcionales e "imprevisibles", tal como recordó el portavoz de Podemos, que afirmó no haber encontrado la justificación de esa imprevisibilidad. Márquez achacó a Negrín no haberse anticipado a los avatares que desembocaron en el acuerdo in extremis con Abertis, algo que este calificó de imposible.

Sea como sea, el presidente del capitidisminuido Consejo Rector -las dos plazas vacantes desde 2015 siguen sin cubrirse tras tres votaciones en sendos plenos parlamentarios- recordó, por su parte, que el procedimiento administrativo previo a la convocatoria del concurso, "en el que se está trabajando desde agosto", puntualizó, no habría podido terminarse antes del 31 de diciembre, y menos aún en condiciones para promover la participación del mayor número posible de empresas licitadoras. Y, además, la prórroga del contrato era imposible sin el apoyo de los tres consejeros que se mantienen en el órgano rector de la RTVC, una vía que se cerró con la abstención de María Lorenzo por su posible incompatibilidad para participar en la decisión, habida cuenta de los vínculos familiares que la relacionan con el sector audiovisual.

Gana tiempo

Así las cosas, la dirección del ente autonómico negoció con Retevisión para ampliar la duración del servicio hasta la firma, el próximo día 26, del negociado sin publicidad, de modo que ni siquiera por medio de esta fórmula se llegaba a tiempo de evitar el apagón. Tras el acuerdo para la extensión del servicio y el pacto que se rubricará en unos días, la RTVC tendrá 11 meses -seis más cinco de posible prórroga- para "ir trabajando paralelamente en el concurso", subrayó Negrín, que aclaró, ante el desconocimiento de la portavoz del PP, que el contrato resultante del negociado sin publicidad no requiere el apoyo del Consejo Rector porque no tiene carácter plurianual. "Me habría gustado un proceso más normal, pero la situación es excepcional", apuntó el presidente.

Antes, en una comparecencia para ver la situación general de la RTVC, Negrín volvió a recalcar -no sin escuchar las críticas a su gestión de Podemos, el PP y el PSOE- que el concurso de informativos cuenta "con todas las garantías jurídicas" y que, de hecho, los intentos de Videoreport -actual concesionaria- por torpedearlo han sido bloqueados por la justicia. PP y Podemos cargaron contra el PSOE por anteponer la renovación del Consejo a la destitución de Negrín, dos bloques que se acusaron mutuamente del bloqueo del órgano rector.