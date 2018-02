CC y NC avisan al PP de consecuencias si limita en el REF los descuentos para viajar

CC y NC advirtieron ayer al PP y al Gobierno central contra sus pretensiones de limitar en los nuevos aspectos económicos del REF los descuentos al transporte para residentes, y rechazaron de plano el intento del Ministerio de Fomento de establecer una "tarifa bonificable" que supondría un "inaceptable paso atrás" sobre la situación actual, en la que el descuento se aplica directamente sobre el coste real del billete. Esta es una de las "lineas rojas", junto a las ayudas al agua desalada destinada al cultivo agrícola, que los dos partidos nacionalistas no están dispuestos a aceptar en la negociación para la reforma del fuero isleño que se tramita en el Congreso. Los desacuerdos han impedido que las tres formaciones firmaran un acuerdo para la presentación conjunta de todas sus enmiendas al proyecto de ley aprobado por el Gobierno. "Estas líneas rojas tienen que ver con entender Canarias", resaltaron los nacionalistas.

La diputada de CC, Ana Oramas y el diputado de NC, Pedro Quevedo, recalcaron ayer que no aceptarán las restricciones de última hora que el Gobierno central ha incluido en el REF económico en relación con sendas materias y advirtieron que ambas "no sólo afectan al REF, sino a las relaciones de las dos formaciones con el PP y con el propio Gobierno", en una clara referencia a su posición respecto a una hipotética negociación próxima de los Presupuestos estatales de este año, para cuya aprobación los dos escaños nacionalistas son imprescindibles. "No cambiaremos derechos por perras, porque lo que está en el REF son derechos de los canarios y los Presupuestos son acuerdos puntuales", afirmó Quevedo.

Aunque los dos portavoces aseguraron que "el REF no tiene nada que ver con los Presupuestos", si reconocieron que se trata de una "línea roja" que marcará cualquier negociación o relación posterior con el PP. Además, Oramas resaltó que "damos por supuesto que cuando empiecen a tramitarse los Presupuestos, el REF estará ya aprobado".

Toda esta advertencia de los nacionalistas, que repitieron también desde Canarias el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, y la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, viene al hilo de la sorpresa que en ambas formaciones provocó lo que entendieron como nueva posición del PP en relación con las subvenciones al transporte aéreo y con las ayudas al agua. De entrada, Oramas y Quevedo aclararon que nunca pusieron sobre la mesa meter en el REF elevar al 75 % el descuento a la Península, como habían indicado fuentes del PP el día anterior, y negaron por tanto que esa fuera la razón de que no se firmara un acuerdo de enmiendas conjuntas. Tildan de "malentendido" la interpretación del PP y resaltan que esa reclamación la concretarán en su momento si hay negociación presupuestaria, pero no que condicionara las negociación sobre el REF.

La verdadera razón del malestar de CC y NC fue la negativa del PP a trasladar al texto del REF el "logro histórico" de elevar del 50 al 75 % el descuento en las conexiones interinsulares, así como la pretensión de Fomento de cambiar el concepto sobre el que se aplica la subvención, incluyendo la actual "tarifa del servicio regular" por una confusa "tarifa bonificable", coste que la Administración está dispuesta a subvencionar. Este intento de Fomento, en el que los nacionalistas ven más la mano de "determinados funcionarios" que la de los responsables políticos de ese departamento, supondría que el descuento no se aplica sobre el coste real del billete, sino sobre una tarifa que quedaría "en manos de un reglamento que elabore cualquier funcionario del Ministerio".

"Sería un retroceso inaceptable que ya rechazamos en 2012", dijo Quevedo evocando un intento similar incluido en las cuentas estatales de ese año.

Al respecto, la consejera de Hacienda de Canarias, Rosa Dávila, por su parte, tildó ayer de "inaceptable" la propuesta de Fomento, y advirtió que el Gobierno canario "no permitirá vueltas a atrás respecto a lo logros que ya tenemos, como cuando se iba con el certificado de residencia y el DNI en la boca".

"No vamos a permitir ni un paso atrás en esta materia, lo sabe el ministro de Fomento y el de Hacienda, y en próximos días vamos a tener reuniones para desbloquear asuntos que llevó a la confusión a algunas personas", afirmó la consejera. Según ella, el REF tiene que reconocer la bonificación del 50% del coste de los billetes a la Península y el 75 % en los interinsulares, "y que la tarifa sea el precio que paga el canario. No puede ser que en un reglamento que saca cualquier funcionario en Fomento, que no está sometido a ninguna normativa, pueda establecer cuál es esa tarifa que está sujeta a bonificación". Eso, señala, "desvirtúa la ley del REF porque un funcionario puede cambiar lo que está en nuestro fuero ya conseguido".

En cuanto al otro elemento en discordia con el PP, los nacionalistas proponen que no se limite la compensación fruto de las extracciones de pozos y galería para riego agrícola fuera de la desalación. Quevedo señaló al respecto que no incluir esta compensación en el REF sería perjudicial para las Islas orientales y el sur de Tenerife porque supondría que un mayor coste del agua en ellas.

El tercer elemento que evitó la presentación de enmiendas conjuntas con el PP es la propuesta nacionalista de ayudas específicas para luchar contra la pobreza y propiciar la integración social en tanto Canarias esté en los actuales índices de paro y de desigualdad social.

Los portavoces de CC y NC considera con todo que, pese a la "pequeña fractura" provocada en el acuerdo previo con el PP por los asuntos antes mencionados, el conjunto del nuevo REF y el grupo de enmiendas presentadas por los tres grupos inciden en una mejora sustancial del fuero canario, especialmente la que se refiere a una definitiva desvinculación de los ingresos tributarios del régimen fiscal isleño del sistema de financiación autonómica, el anclaje de la compensación de los costes del transporte de mercancías, la eliminación del impuesto a la energía solar, o la nueva deducción fiscal para el empleo que suplementa en un 30 % a las que existen para todo el territorio nacional en el Impuesto de Sociedades.

Además, Oramas y Quevedo aseguraron que ayer mismo había conversado con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que éste se había mostrado abierto a intentar consensuar los asuntos sobre los que hay desacuerdos. Ambos creen que Montoro ha sido ya de entrada muy receptivo a los planteamientos nacionalistas y que, de facto, el ministro habría reconocido que algunos "errores de interpretación" en los niveles técnicos de los ministerio que habría provocado el desencuentro y la suspensión del acto con él mismo y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, para la firma del acuerdo sobre las enmienda.