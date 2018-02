NC exige a Interior que explique las facturas del CIE vacío de Fuerteventura

La senadora de NC María José López Santana quiere que el ministerio del Interior explique en sede parlamentaria los detalles de los pagos realizados a la empresa adjudicataria del servicios de alimentación del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Fuerteventura pese a estar desocupado desde hace seis años y a la que se ha abonado en los últimos cinco años casi medio millón de euros por un servicio que en realidad no ha prestado. La senadora grancanaria ha pedido la comparecencia del ministro del Interior, José Ignacio Zoido, en la comisión de Interior del Senado y que presente en ella las órdenes de pago realizadas desde la División Económica y Técnica del Cuerpo Nacional de Policía, el organismo encargado de gestionar estas adjudicaciones, así como las facturas mensuales que la empresa Albie SA, la adjudicataria en el caso del CIE de Fuerteventura, ha presentado al respecto a la administración policial.

López Santana considera que las explicaciones dadas por el ministro el pasado martes en la sesión de control de la Cámara Alta no son satisfactorias y no justifican los pagos a la empresa ni las condiciones del contrato de esa adjudicación, asegurando además que "lo más grave es que esos pagos se siguen haciendo y que cada mes se seguirán desembolsando otros 12.500 euros por un servicio que no se presta y el gasto sigue creciendo". La senadora considera que el ministro debe dar más explicaciones y por ello le ha reclamado que informe sobre las condiciones de los contratos con las empresas adjudicatarias de los servicios en los CIE y los gastos asociados a los mismos. Para ella, es inexplicable en este sentido que las condiciones de esos contratos no incluyan una cláusula en la que se contemple la modificación de las condiciones para el caso en que el centro se encuentre durante un tiempo prolongado en desuso y sin internos.

La senadora pone el énfasis además en el hecho de que esas mismas condiciones se incluyen en la última de las licitaciones realizadas, en agosto del año pasado, y que se ha vuelto a resolver a favor de la misma empresa, Albie SA, lo que considera inexplicable pese a las justificaciones dadas por el ministro en su respuesta del martes en el Senado. Considera que el ministerio podía haber utilizado una cláusula del contrato para paralizar los pagos mientras el CIE estuviera sin uso. Así, señala que en el contrato se establece que si la policía decretaba el cierre del centro, no se abonaría nada a la empresa adjudicataria a partir de esa fecha, y que el ministerio podía haber utilizado esa opción para evitar "los pagos por nada que está haciendo ahora".

El ministro, sin embargo, considera que el hecho de que el centro está en desuso, pero no cerrado, justifica el mantenimiento de estos gastos, que en el caso de la empresa de los servicios de alimentación se refieren a las infraestructuras y medios necesarios para el caso de que en cualquier momento hubiera que trasladar al centro inmigrantes irregulares llegados a Fuerteventura. Zoido dijo que a la empresa se le exige "que disponga de unos medios con los requisitos necesarios, tanto alimenticios como de cualquier otra característica" y que hay que "tener la previsión" incluso para momentos en los que no hay internos.