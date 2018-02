Castellano busca fondos privados para el Festival de Música de Canarias

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes se plantea la introducción de la financiación privada en el Festival de Música de Canarias ante la caída de los fondos públicos y para incrementar el presupuesto de próximas ediciones del certamen. El consejero Isaac Castellano señaló ayer en el pleno del Parlamento que actualmente "hay interés del sector privado" por el Festival, agregando que se han mantenido encuentros y ofertas, si bien no quiso avanzar detalles hasta que se concreten.Castellano incidió en el estudio que están realizando para aumentar el patrocinio privado para que "la calidad del Festival se mantenga".

Castellano afirmó que están trabajando para corregir dos aspectos que recoge el informe de fiscalización del Festival del 2017 realizado por la Audiencia de Cuentas, al tiempo que matizó que son "conscientes" de que no pueden anticiparse a los ingresos que se obtendrán con la venta de bonos como se hizo antes. "Lo correcto es realizar unas previsiones para no desestabilizar la balanza entre ingresos y gastos", advirtiendo que en el mundo de la cultura se debe tener en cuenta que "no se trata de una cuestión cuantitativa sino cualitativa".

Varios grupos de la oposición, entre ellos Nueva Canarias y el PP, reprocharon al consejero y al Gobierno que no hayan aprobado aún la Ley de Mecenazgo, una norma con la que se pretende regular la aportación de empresas y patrocinadores privados de eventos culturales y sociales impulsados desde las administraciones públicas.

El diputado del PSOE Gabriel Corujo indicó sobre el informe de la Audiencia de Cuentas que "le pone la cara colorada" al Festival recogiendo cuestiones como el que las contrataciones "están mal hechas" y que no se publicaron concursos, o que hubo 5.800 invitaciones para "llenar el aforo".