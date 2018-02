Zoido admite que abonó casi medio millón de euros por el CIE vacío de Fuerteventura

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, reconoció ayer haber abonado casi medio millón de euros durante los últimos cinco años en concepto de provisión de raciones alimenticias a la empresa adjudicataria del servicio por el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Fuerteventura, a pesar de que se encuentra desocupado desde el año 2012. Así contestó en una respuesta a una pregunta oral de la senadora de Gran Canaria por Nueva Canarias (NC), María José López Santana.

Para la senadora, el Gobierno "ha estado dando dinero público a la cuenta de resultados de una empresa privada por no hacer absolutamente nada", y añadió que "eso en nuestro ordenamiento jurídico tiene un nombre". Advirtió que "algo huele muy mal" en la licitación de los contratos por el servicio de alimentación cuando se abonan cientos de miles de euros de dinero público para un centro que lleva sin actividad desde hace más de cinco años.

Durante la sesión de control al Gobierno celebrada ayer en el Senado, la parlamentaria de NC recordó al titular de Interior, además, que los datos ofrecidos por su propio departamento a través del portal de transparencia y de un informe remitido a la propia senadora tras varios requerimientos, revelan una total falta de transparencia por parte del Ejecutivo.

López Santana recriminó a Zoido que no hubieran excluido al CIE de Fuerteventura de los contratos de servicios destinados a los CIE. Pero "no sólo no lo hicieron sino que el CIE de Fuerteventura fue determinante su oferta económica para la adjudicación del contrato". La senadora canaria continuó reprochando al ministro el haber incluido en el contrato por el CIE de Fuerteventura una "cantidad mínima garantizada de 12.500 euros al mes" para una empresa privada "por no servir alimentos en un CIE que está desocupado", insistió.

Asimismo, la parlamentaria de NC puso en evidencia las contradicciones del propio Ministerio del Interior al haber facilitado datos distintos en el informe enviado a la senadora con respecto a los datos aportados por el propio Zoido en su contestación. López Santana pidió a Zoido su comparecencia ante la Comisión de Interior de la Cámara Alta.