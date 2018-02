La oposición acusa al Gobierno de "bajar los brazos" con las prospecciones de Marruecos

PSOE, Podemos y NC han coincidido este miércoles en sus críticas al Gobierno de Canarias por 'bajar los brazos' en su lucha contra las prospecciones petrolíferas autorizadas por Marruecos a la italiana ENI.

En una comparecencia parlamentaria, el consejero de Industria, Pedro Ortega, ha comentado que el Gobierno ha abierto una "línea de comunicación" con el Ministerio de Asuntos Exteriores para disponer de toda la información sobre la zona donde se van a hacer las prospecciones, y en ese sentido, ha exigido que "se cumplan" todas las normas medioambientales. Además, ha dicho que se trabaja en una segunda línea de trabajo, la elaboración de un informe jurídico sobre la normativa internacional que se debe aplicar en este caso y a qué escenarios se enfrenta el archipiélago.

Ortega ha dicho que también han solicitado la reactivación del grupo de trabajo entre España y Marruecos para fijar la mediana y el desarrollo de proyectos conjuntos para promover las energías renovables en ambos territorios.

Al realizarse los sondeos en aguas soberanas de Marruecos, sí ha admitido que la capacidad de maniobra de Canarias es "limitada", pero en todo caso, se defenderá "con rigor". "Hay que ver qué cartas tiene cada uno en una negociación", ha señalado.

La portavoz del Grupo Socialista, Dolores Corujo, ha dicho que el Estado "no tiene legitimidad política ni moral" para rechazar las prospecciones, subrayando que los socialistas conejeros impulsaron que el Gobierno de Zapatero suspendiera las autorizaciones. Ha dicho que el accidente en el Golfo de México en 2010 se realizó en la fase de sondeo, no en la extracción, y en esa línea, ha dicho que "no está claro" que Marruecos haya adaptado su normativa a los nuevos criterios de la UE.

Corujo ha alertado de que la distancia entre Tarfaya y Fuerteventura es de menos de 120 kilómetros, de ahí que sospeche que los sondeos acaben llegando a aguas internacionales, y en ese contexto, ha lamentado que el Ejecutivo canario haya "bajado los brazos". "El PSOE no se va a resignar", ha indicado. Así, ante la "pasividad" del ministro, ha dicho que el Gobierno tiene que "ponerse las pilas" y no "creerse todo lo que les dicen".

El portavoz del Grupo Mixto (ASG), Casimiro Curbelo, ha señalado que en la Legislatura anterior, la sociedad canaria fue "muy contundente" contra las prospecciones y hubo "enfrentamientos" entre el Gobierno canario y el Estado. Ha dicho que apoya a los grupos ecologistas que piden una protección ambiental para toda la zona de la comprendida entre las islas y el continente, y por ahora, reclama "transparencia e información veraz" al Estado, y que "no la oculte" a las instituciones canarias.

El portavoz de NC, Román Rodríguez, ha dicho que el Gobierno central "no tiene autoridad moral ni legal" para pedirle a Marruecos que no haga prospecciones en sus aguas, pero sí que exija que se cumpla el derecho internacional. Sobre el Gobierno de Canarias, ha dicho que se les "oye poco" en el rechazo a los sondeos cuando deben negarlo "categóricamente", al tiempo que ha apoyado la propuesta de proteger esta franja del océano por su biodiversidad. "Pero ustedes no lo van a hacer", ha señalado.



Santuario en el canal con África

Natividad Arnáiz, de Podemos, ha dicho que las prospecciones ya han comenzado "y a espaldas de todos" en aguas próximas a Fuerteventura y Lanzarote, y ha mostrado su preocupación por la posición del presidente canario. "¿Están o no están a favor de las prospecciones?", ha apuntado.

Miguel Jorge, del Grupo Popular, ha dicho que "cuando las cosas no van bien se saca el muñeco a pasear", en referencia a las prospecciones, resaltando el "sentido común" de Clavijo, que ha dicho que lo más que se puede hacer es esperar que haya garantías medioambientales.

Mario Cabrera, del Grupo Nacionalista, ha dicho que CC "logró que toda la sociedad" se opusiera a las prospecciones en la pasada Legislatura, y como pasó antes, ha demandado que el Gobierno tenga "toda la información". Al igual que otros grupos, ha apoyado la creación de un gran santuario de biodiversidad marina en el canal Canarias-Africa.