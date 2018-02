La juez del `caso grúas' rechaza citar como investigado a José Alberto Díaz

La magistrado juez María Celia Blanco, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, ha rechazado mediante un auto firmado hoy, que "no procede acceder a la imputación" del actual alcalde lagunero, José Alberto Díaz, rechazando así los recursos presentados por las acusaciones populares personadas en la instrucción del caso grúas en representación de Unid@ se puede y XTF-NC, que interesaban la imputación de éste por la presunta comisión de un delito de prevaricación cuando desempeñaba las funciones de concejal de Seguridad Ciudadana, en el mandato anterior.

La magistrada señala en el auto al que ha tenido aceso La Opinión de Tenerife, que José Alberto Díaz "no firmó ninguno de los tres decretos que se están investigando", por lo tanto, "no sería autor de la presunta prevaricación cuya instrucción es la que se está llevando a cabo" e insiste en que, por ello, "no procede oír al citado señor Díaz Domínguez como investigado".

Contra la presente resolución, no obstante, cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días ante la Audiecia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.