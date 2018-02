El PSOE defiende la ley de servicios sociales para paliar los recortes del PP

La Ley de Servicios Sociales que se aborda hoy en el pleno del Parlamento regional pretende contrarrestar los recortes del PP en materia social y amortiguar los efectos de la Ley de Racionalización de la Administración Local de 2013. Ese es al menos el punto de vista del PSOE, partido que gestionó directamente la preparación de la norma cuanto estuvo en el Gobierno canario en el primer año y medio de legislatura. El secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, cuestionó ayer la tardanza del Ejecutivo de Coalición Canaria (CC) en llevar el texto a la Cámara y ahora espera que salga con el máximo consenso posible para garantizar la universalidad de este servicio público para la población de las Islas.

Los socialistas consideran esencial de la nueva norma el apoyo que reciben los ayuntamientos como puerta de entrada de los usuarios de los servicios sociales. Pese a las dudas que han planteado los profesionales de este sector, la portavoz del PSOE en la Cámara autonómica, Dolores Corujo, aseguró que el texto tiene el "sello" socialista y ofrece la seguridad jurídica suficiente a las corporaciones municipales porque delimita las competencias de las diferentes administraciones en materia social y frena la inseguridad generada por la Ley de Racionalización del PP. Los dirigentes socialistas recordaron las movilizaciones que generó esta norma por los trabajadores sociales, la falta de personal en los municipios para atender a los usuarios y la privatización que alienta la norma del Gobierno central.

Memoria Histórica

Junto a la Ley de Servicios Sociales, el pleno del Parlamento toma en consideración hoy la proposición de ley de Memoria Histórica y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la Guerra Civil y la dictadura franquista. El texto está promovido por los seis grupos políticos de la Cámara, aunque Ángel Víctor Torres cree que esta norma es más "ambiciosa" porque da más pasos en Canarias "donde durante décadas esta tierra fue marginada: hombres que perdieron la vida y familias que quedaron destrozadas durante los años de represión. Es un asunto que nos afecta a todas las islas, porque se sufrió la represión en todos los rincones".

Como ejemplo, el dirigente del PSOE se refirió a la imagen reveladora que demuestra que hubo represión en Canarias con el hallazgo en el pozo de Las Brujas en Arucas de restos de los que perdieron la vida "por ser republicanos y socialistas".

Por otro lado, los representantes del Partido Socialista criticaron con dureza la situación de los servicios de urgencia de los hospitales canarios y las dimisiones y amenazas de huelga que han provocado en centros hospitalarios de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote. "La situación de la sanidad en Canarias es lamentable: crispación laboral, listas de espera, deficientes instalaciones sanitarias. Sólo hay que preguntar a cualquier ciudadano cuál es la percepción que tiene de la situación de las urgencias", añadió Dolores Corujo.

Los socialistas critican que, a pesar de que aumenta el presupuesto en sanidad en más de 200 millones en las cuentas autonómicas de este año, "las personas que han ido en estos días al hospital saben que no se sustituyen las bajas de los médicos, que hacen falta seis pediatras pero hay tres, y que saben que tienen que hacer colas porque no se cubre el personal preciso. Por eso desde el PSOE le pedimos públicamente al consejero de Sanidad que comparezca y aún no lo ha hecho", lamentó Ángel Víctor Torres. En el pleno también habrán varias preguntas dirigidas al titular del área, José Manuel Baltar, no sólo por parte del grupo Socialista sino también de otros como Podemos, el PP y Nueva Canarias.

Renovación de los órganos

Este próximo jueves finaliza el segundo plazo puesto por los grupos para alcanzar un acuerdo en torno a la renovación de los órganos dependientes del Parlamento, es decir, Audiencia de Cuentas, Consejo Consultivo y Diputado del Común. Corujo señaló que hoy y mañana habrán nuevos contactos entre los tres grupos con más escaños para intentar alcanzar un acuerdo y, en caso contrario, se solicitará un nuevo aplazamiento. No obstante, la portavoz socialista reiteró la predisposición de su formación para llegar a un pacto al igual que ha sucedido con la reforma del sistema electoral.