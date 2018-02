Obras Públicas, a expensas de Fomento para firmar el convenio de carreteras

El Gobierno canario sólo está pendiente de que el Ministerio de Fomento ponga fecha para firmar el nuevo convenio de carreteras. Los días van pasando y desde el departamento que dirige Íñigo de la Serna no hay todavía una comunicación oficial y clara sobre el día y la hora para suscribir el nuevo documento y desde la Consejería de Obras Públicas del Ejecutivo regional advierten que, por su parte, ya se ha negociado todo lo necesario y ahora sólo queda suscribir la adenda de obras y la financiación plurianual.

El departamento que encabeza el vicepresidente Pablo Rodríguez niega que el convenio de carreteras esté ligado a la aprobación del presupuesto del Estado de 2018 ya que se trata de un acuerdo que está sujeto a varias anualidades, concretamente ocho según las negociaciones mantenidas en los últimos meses entre Fomento y Obras Públicas.

El Ejecutivo regional asegura que la pelota está en el tejado del Gobierno central y fuentes de Obras Públicas advierten que el problema se encuentra entre los ministerios de Fomento y Hacienda, ya que éste último debe dar su aprobación a las partidas plurianuales para que se pueda redactar el convenio y sea firmado por las dos administraciones.

El Ejecutivo regional recuerda que tanto los cabildos como los ayuntamientos y las organizaciones empresariales reclaman al Estado que no demore más la firma del convenio con el fin de poder licitar las obras, porque existe una incertidumbre generalizada sobre las vías que se encuentran pendientes de licitar, algunas de ellas prioritarias para las islas.

Por su parte, el PSOE cuestionará hoy al Gobierno canario en el Parlamento el porqué no se han hecho todos los esfuerzos para tener firmado el convenio de carreteras y no se es más contundente con el Gobierno central cuando afirma el ministro, según los socialistas, que no hay convenio de carreteras por no tener Presupuestos Generales del Estado, algo que, como afirmó ayer Ángel Víctor Torres, "nada tiene que ver ya que el Gobierno central puede firmar al margen de que haya o no presupuesto".

Torres afirmó que si no se firma el nuevo convenio no hay marco económico plurianual para poder licitar las vías.