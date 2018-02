70.000 firmas reclaman "la verdad" del accidente del JK5022

Los familiares de las víctimas del accidente de Spanair el 20 de agosto de 2008 en el aeropuerto de Madrid-Barajas, en el que murieron 154 personas, reclamaron ayer pleno apoyo de los grupos parlamentarios del Congreso a la creación de una comisión de investigación sobre las causas del accidente, así como un compromiso de fondo de la Cámara de llegar hasta el final en la depuración de las responsabilidades políticas de la administración aeronáutica española en ese momento. La Asociación Víctimas del vuelo JK5022 y el grupo parlamentario de Unidos Podemos presentaron ayer de forma conjunta en el Congreso 70.000 firmas en apoyo de la creación de la comisión de investigación y una petición explícita a PP, PSOE, Cs, PNV y a los partidos del Grupo Mixto para que hoy den su voto a favor en el pleno en el que se debatirá esta propuesta que la formación morada presentó en noviembre pasado.

La presidenta de la asociación de víctimas, Pilar Vera, y la diputada canaria de Podemos Carmen Valido, registraron las firmas de apoyo a la iniciativa y confiaron en que el respaldo en la votación de esta tarde sea unánime para que con ello "ayuden a desmontar la versión oficial" sobre las causas del accidente.

La creación de la comisión está garantizada ya que cuenta con el respaldo de Podemos y del PSOE, además de CC y NC y otras formaciones del Mixto, además de tener asegurada la abstención del PP. La única formación que en principio votará en contra es Cs, que ya se mostró contraria a la iniciativa cuando ésta se discutió la semana pasada en la Junta de Portavoces.

Vera lanzó un mensaje a todos los partidos para que "no tengan miedo" en la búsqueda de la verdad sobre las circunstancias que dieron origen al siniestro aéreo y que se pueda demostrar la "mentira descarada" que ofreció la comisión oficial de investigación de Aviación Civil (Ciaiac), dependiente el Ministerio de Fomento. "Esperamos que la comisión de investigación despierte la memoria de todos porque un país que no corrige las causas de la muerte de 154 personas está condenado a repetirlo", afirmó la también portavoz de la asociación de víctimas. "Vamos a hacer que la investigación oficial quede en entredicho", insistió.

La portavoz de este grupo de víctimas aseguró que el avión siniestrado "estaba ya condenado a muerte el 22 de julio del 2008" y reiteró algunos de los argumentos que han mantenido durante la causa penal que se llevó a acabo durante cuatro años en el juzgado número 11 de Madrid y que fue archivada en septiembre del 2012. Insistió así en la responsabilidad que cabe achacar a los responsables de Aviación Civil en ese momento porque "prorrogaron un certificado de navegabilidad" del aparato "después de que en febrero vencieran los tres años que los aviones tienen de gran parada técnica". Explicó que el plazo para la revisión del avión se fue ampliando sucesivamente durante cinco meses y resaltó que "al que firmó ese certificado no le tembló la mano sabiendo que no inspeccionaron el avión" extremo que, asegura, se reconoce en el propio informe oficial. Por ello, recalcó Vera, hay dos responsabilidades políticas claras, la del Ministerio de Fomento y la de la Ciaiac, que hizo un trabajo impresentable y no ha tenido en cuenta a 154 muertos".

Aunque ayer no hizo mención a ello, Vera considera que de las conclusiones que se extraigan de las comparecencias y trabajos de la comisión en el Congreso se pueden deducir también nuevas responsabilidades penales que obligue a actuar a la Fiscalía. Vera se limitó a señalar ayer que "hay otras culpabilidades que no podemos alcanzar, como la del fabricante, la aseguradora, la propia Spanair", y que en el juzgado donde se instruyó la causa penal finalmente archivada, donde estaban imputados dos mecánicos de la compañía aérea, "se investigó del día 20 de hacia adelante, no hacia atrás".

Compromiso de Podemos

Por su parte, la diputada de Unidos Podemos por Las Palmas Carmen Valido recordó que el compromiso de su formación, desde el primer momento en que entablaron contacto con la asociación de víctimas hace casi dos años, fue instar a la creación de la comisión parlamentaria de investigación, y destacó la sensibilidad de la sociedad canaria hacia este accidente, así como su preocupación por todo lo relacionado con la seguridad aérea como territorio insular "que depende constantemente de este medio de transporte". Según ella, el accidente del vuelo siniestrado hace casi 10 años es "la tragedia de cómo se hicieron mal las cosas, por lo que la comisión, además de depurar responsabilidades políticas, debe servir para dar un repaso al sistema de seguridad aérea".

La comisión saldrá adelante tras el cambio de criterio del PSOE que se ha producido como consecuencia de las presiones de los socialistas canarios a la dirección federal tras el triunfo de Pedro Sánchez en la primarias del partido. El PSOE canario había respaldo esta comisión en las propuestas que al respecto se han presentado en instituciones de las Islas y logró un compromiso en el mismo sentido de Sánchez para cuando el tema se abordara en el Congreso.