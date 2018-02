Monzón dice que la propuesta de reforma electoral traiciona a los inscritos de Podemos

Concepción Monzón, diputada de Podemos en el Parlamento de Canarias, ha explicado que el voto favorable a la fórmula de reforma electoral acordada por la oposición en la Cámara regional, incluida su propia fuerza política, supondría estar en contra del "mandato" de los inscritos en el partido morado. La parlamentaria, que ha deslizado su voto contrario a una propuesta de reforma que conllevaría el aumento del número de diputados hasta 70, es decir, diez más, ha asegurado que lo que verdaderamente se opondría a la postura que siempre mantuvo Podemos en relación con la reforma electoral sería votar a favor de la fórmula consensuada por PP, PSOE, Nueva Canarias y su partido.

Por un lado, Monzón ha expuesto que en ningún caso puede venderse que el incremento de diputados y el llamado colegio de restos sean "un primer paso" hacia una reforma más ambiciosa, un argumento que vienen sosteniendo incluso correligionarios que sí son partidarios de esta fórmula. La parlamentaria entiende que se corre el riesgo de dejar pasar una oportunidad "histórica" para cambiar en profundidad el sistema electoral, algo que, a su juicio, pasa inexorablemente por modificar las circunscripciones. Por otro lado, la representante de Podemos en la Cámara autonómica, que no es la única que desde las filas moradas ha expresado su rechazo a la actual propuesta, ha apuntado que tampoco puede esgrimirse el argumento de que los inscritos en el partido apoyan esta modificación, ya que de la respuesta a la pregunta con que se los consultó (sí o no a llegar a un "acuerdo de mínimos" para "introducir mejoras" en el sistema electoral) no puede inferirse un apoyo a la fórmula acordada con el resto de la oposición.

"Queremos que la propuesta sea más valiente", ha insistido Monzón, que ha asegurado no entender el porqué de seguir adelante con esta idea cuando ninguno de los partidos que la secundan se siente del todo satisfecho. Además, la parlamentaria ha afirmado que ha podido comprobar cómo son "muchísimos" los militantes descontentos con el sí de su partido al incremento del número de escaños.

Monzón también ha subrayado su desconocimiento del origen de la actual propuesta, que, ha añadido, "no se ha discutido en los órganos del partido". "No sé de dónde ha salido", ha insistido la que fuera candidata a la secretaría general de Podemos en la Comunidad Autónoma, una carrera que perdió frente a Noemí Santana, la también portavoz de la fuerza política en la Cámara regional.