CCOO avisa que un 57% de las comisarías no prestan servicios nocturnos

CCOO Canarias denuncia que un 57% de las 86 comisarías de Policía Local en las islas no presta servicios nocturnos, según un estudio realizado por la Agrupación de la Policía de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de la organización sindical.

Por provincias, en Santa Cruz de Tenerife, de las 52 comisarías existentes, el 69% no presta servicio por la noche, frente a Las Palmas, donde de las 34 comisarías, el 38% no ofrece esta prestación nocturna. Por islas, Lanzarote es la que mayor servicio policial nocturno presta, pues solo el 14% de las comisarías no tiene este servicio. Le siguen Fuerteventura, con el 33%, Gran Canaria, con el 47%, y Tenerife, con el 48%.

Mientras, en el vagón de cola figuran las islas menores de la provincia occidental. "El dato es tan alarmante que por motivos de seguridad omitimos el porcentaje de comisarías de Policía Local que prestan servicio nocturno de seguridad", matizó CCOO.

FSC-CCOO considera que estos datos son "la manifestación efectiva de la importancia que las administraciones públicas locales prestan a la seguridad ciudadana", es decir, "muy poca".

"Este cierre de las comisarías en horario nocturno en casi la mitad de los municipios de Canarias es consecuencia de la merma de funcionarios policiales en la mayoría de municipios en estos últimos años", sostiene el sindicato. "Está generando situaciones muy complejas por la evidente falta de implicación de todas las administraciones, lo cual pondrá en evidencia la Agrupación de la Policía Canaria, en otro estudio que está concluyendo en los 88 municipios de Canarias", concluye el sindicato.