La patronal reclama a los partidos que la reforma electoral se haga en Canarias

Los dirigentes empresariales canarios reclaman a los partidos con representación en el Parlamento regional que venzan sus diferencias y resuelvan la reforma electoral en Canarias y no en el Congreso de los Diputados, donde no habrá la misma sensibilidad que en las Islas, al ser un ámbito parlamentario "tan extenso". Los dirigentes del PSOE, PP y Nueva Canarias, Ángel Víctor Torres, Australia Navarro y Román Rodríguez, respectivamente, mantuvieron ayer un encuentro con la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) para explicarles la propuesta que han acordado, junto a Podemos, en la Ponencia parlamentaria para reformar el sistema electoral y a la que se oponen CC y la Agrupación Socialista Gomera (ASG). A la cita no acudió Podemos, extremo que lamentaron distintos representantes empresariales.

Tras escuchar las explicaciones los políticos, los empresario valoraron como "gratificante" que, por lo menos, cuatro formaciones tan dispares como el PP, PSOE, NC y Podemos se hayan puesto de acuerdo en una propuesta que todos califican de "mínimos" pero que apoyan en aras del "consenso". La patronal tiene claro que el actual sistema se ha de modificar por el déficit de representación en la Cámara de las islas con más población, aunque se debe garantizar la representatividad de las islas no capitalinas. Por ello, estiman que aumentar de 60 a 70 el número de diputados y repartirlos por un colegio de restos, fórmula que rechazan CC y la ASG, es un "primer paso" que parece "razonable" porque se mantiene el número de escaños de las islas periféricas y se mejora la representatividad de las capitalinas. Por el sistema de restos, nueve parlamentarios -el décimo irá directamente a Fuerteventura por el aumento de su población- se distribuirán entre Tenerife y Gran Canaria. Los empresarios hubieran preferido una propuesta sin un incremento de diputados pero la aceptan si se garantiza que el coste será cero, como argumentan los grupos proponentes.

Número de diputados

Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas (AECP), tacha como "llamativo y valorable que algunos partidos se hayan puesto de acuerdo" en la reforma electoral y considera que "debe resolverse en Canarias y no en el Congreso". "No es bueno que se haga en Madrid en un ámbito parlamentario tan amplio donde Canarias se entiende más bien poco, habría menos sensibilidad y probablemente los cambios serían más drásticos", observa. Le llama la atención que "nunca se resten sino que se sumen diputados" pero les han "garantizado" que no costarán "ni un euro más porque ajustarían el presupuesto del Parlamento".

Para el empresario y expresidente de la CCE, Sebastián Grisaleña, "Canarias no puede seguir con un sistema electoral como el actual". A su juicio, si Coalición Canaria no quiere cambiar el modelo, el PP, el PSOE y NC deben llevarlo al Congreso aunque "no es lo más conveniente porque en Madrid tienen un desconocimiento absoluto de lo que es Canarias". "Si CC tiene un mínimo de sensibilidad tiene que sentarse y escuchar y sería un error políticamente imperdonable que CC permita que llegue a Madrid", sentencia.

Santiago de Armas, presidente del Grupo IFA Hotels, considera que la propuesta de la oposición "es el primer paso que se puede dar porque no se puede hacer de forma radical" y no tiene por qué "haber costes" en el aumento de diputados. En su opinión, "ya se han puesto de acuerdo cuatro partidos" y espera que sigan negociando para que se sumen CC y la ASG "y esto se arregle en Canarias".

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara, estima que la iniciativa del PP, PSOE, NC y Podemos es "razonable" pero a todos, incluso a los partidos, les gustaría una fórmula más evolucionada. "Ojalá pudiésemos ir a una lista regional y que los cabildos tuvieran más protagonismo en el Parlamento", subraya a título personal.

La triple paridad lleva tres décadas aplicándose y aunque ha sido "positiva" se requiere un cambio en el sistema electoral, expone. "Estamos ante un escenario en que ha evolucionado la población de algunas islas, ha habido un desarrollo muy importante de las islas capitalinas y hay una mayor homogeneidad del territorio y donde se empieza a demandar más madurez democrática y un sistema más proporcional", sostiene el presidente de la CCE, que insiste en que se ha de buscar el consenso para que la reforma se haga en Canarias.

Al respecto el secretario del PSOE, Ángel Víctor Torres, indica que es un "clamor ciudadano" el cambio del sistema electoral. "Debe ser más justo, más democrático y tiene que nacer del diálogo entre las fuerzas políticas", recalca. Por ello, pidió ayer a CC y la ASG que "si hay matices los expongan; si no se quiere más diputados porque supone un gasto hay fórmulas para que eso no suponga ni un euro más". Australia Navarro, secretaria general del PP, hizo un nuevo llamamiento a nacionalistas y gomeros para que en este asunto actúen con "responsabilidad" y los cambios se realicen en Canarias. Para Román Rodríguez, presidente de NC, la fórmula propuesta "es de mínimos, facilita el acceso a quien tenga votos y mejora la proporcionalidad de manera muy moderada".