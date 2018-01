El encausado con más petición de cárcel por 'Faycán' la elude y será inhabilitado

Esteban Cabrera, ex arquitecto técnico de la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Telde, será el número 21 de los 28 encartados por el caso Faycán, que no cumplirá pena de cárcel, aunque sí de inhabilitación para empleo o cargo en una administración pública. Su abogado, Juan Sánchez Limiñana, ha pactado con el ministerio público que su defendido cumpla dos de los 13 años y nueve meses solicitados por Luis del Río en su escrito de acusación y sea condenado a menos de 10 años de inhabilitación de los 32 requeridos, una pena que le impediría el ejercicio de su trabajo en la corporación.

El defendido por Sánchez Limiñana, al que Del Río imputa los delitos de cohecho, prevaricación, delito contra el mercado y los consumidores, falsedad en documento oficial y mercantil, fraude y malversación, es uno de los ocho encartados que no habían aceptado un trato con Fiscalía Anticorrupción y continúan en el juicio.

Pero la complicada situación procesal en la que le colocaron los testimonios de Antonio Nadal, director territorial de Cobra, y de Juan Francisco Gordillo Chamorro, agente comercial de esa empresa en la época de los hechos juzgados, han motivado que su defensa haya pactado con el fiscal una rebaja de la pena en similares condiciones a las obtenidas por los 20 investigados que en la primera sesión -el 15 de enero de 2018- aceptaron la modificación de la petición de pena, evitaron una condena que supusiera su ingreso en prisión y declararon como testigos del ministerio público en las otras tres siguientes jornadas.

Sin embargo, según Sánchez Limiñana, "no creemos que al fiscal le interese el testimonio de Esteban Cabrera porque las personas sobre quienes pueden preguntar ya se han conformado con su condena y no será necesario". El también abogado de Francisco Valido, descarta un trato con el ministerio público para el exalcalde de Telde, ya que considera que los testimonios oídos hasta ahora no perjudican a su defendido.

La próxima sesión del juicio se reanuda el 5 de febrero, con un nuevo calendario de sesiones por la conformidad de los ahora 21 encausados. Serán siete los que volverán a sentarse con sus abogados en la Audiencia para escuchar a los nuevos testigos y su declaración cuando sean llamados por el fiscal.

El caso Faycán, que iba a ser el primer macrojuicio contra la corrupción en Canarias, ha perdido fuelle, pero no evita la reflexión de Sánchez Limiñana sobre las bases en la que se sustenta. Según el letrado, "habría que reflexionar cómo se encausan al máximo representante de un municipio y a otras personas basándose en el testimonio de alguien que ha demostrado que no es nada fiable".