La patronal canaria reclama consenso a los partidos en la reforma electoral

La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) espera que los partidos con representación en el Parlamento regional venzan sus diferencias y lleguen a un "consenso" sobre la reforma electoral. Los dirigentes del PSOE, PP y Nueva Canarias, Ángel Víctor Torres, Australia Navarro y Román Rodríguez, respectivamente, han mantenido hoy miércoles un desayuno informativo con la CCE en la capital grancanaria. Al encuentro no ha asistido Podemos, si bien defiende la reforma electoral junto a las otras tres formaciones.

Los empresarios han conocido la propuesta que han acordado estas cuatro formaciones en la Ponencia parlamentaria para reformar el sistema electoral canario, a la que se oponen CC y la Agrupación Socialista Gomera (ASG). La iniciativa consiste en la rebaja de los topes electorales actuales y que se aumente en diez el número de diputados -de 60 a 70-, repartiendo los nuevos escaños con un colegio de restos que beneficia a las islas con mayor población, Gran Canaria y Tenerife. Este acuerdo es el que rechazan CC y ASG porque afirman que rompe la triple paridad electoral y el equilibrio territorial entre islas capitalinas y periféricas, además de que creen que "no es socialmente aceptable" el coste del incremento de parlamentarios.

Tras escuchar las explicaciones de Ángel Víctor Torres, Asutralia Navarro y Román Rodríguez, distintos dirigentes empresariales han valorado como "gratificante" que cuatro formaciones tan dispares como el PP, PSOE, NC y Podemos se hayan puesto de acuerdo. En cuanto a la propuesta, han coincidido en que parece "razonable" porque se mantiene el número de diputados de las islas no capitalinas y se mejora la representatividad de las capitalinas, pues por el colegio de restos los nuevos escaños se repartirán entras Tenerife y Gran Canaria al ser las islas con mayor población y, por tanto, con más votos. Además, les han explicado que el "coste será cero" adoptando medidas de ahorro en la Cámara canaria, ha indicado el presidente de la CCE, Agustín Manrique de Lara.

La patronal tiene claro que el actual sistema se ha de modificar por el déficit en la representación de las islas con más población aunque se debe garantizar la representatividad de las islas periféricas y considera que esta es "una primera propuesta" para seguir avanzando a un modelo más evolucionado. Por ello, los empresarios reclaman a las formaciones politicas que lleguen a un consenso y todas cedan para ir cambiando un sistema que se "consiguió hace tres décadas", como es la triple paridad electoral, y que aunque ha sido positivo requiere cambios. "Estamos ante un escenario en que ha evolucionado la población de algunas islas, ha habido un desarrollo muy importante de las islas capitalinas y hay una mayor homogeneidad del territorio y donde se empieza a demandar más madurez democtrática y un sistema más proporcional", sostiene el dirigente de la CCE.

Al respecto , antes de entrar en el encuentro de esta mañana, el secretario del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, indicó que se ha "tendido la mano a que todos los grupos políticos acepten o modifiquen, construyan una propuesta común de consenso" para que el Archipiélago tenga un sistema electoral que se pueda aprobar en Canarias y modifique la actual norma.

Torres defendió que se trata de un "clamor ciudadano" el que el sistema electoral "debe cambiarse, debe ser más justo, más democrático y que tiene que nacer del diálogo entre las fuerzas políticas". Por ello, pidió a CC y ASG que "si hay matices que los pongan, si no se quiere más diputados porque supone un gasto, hay fórmulas para que eso no suponga ni un euro más, que es corregir los gastos que ya tiene el Parlamento". CC pretende mantener un sistema que "es público y notorio que no representa en el siglo XXI a la voluntad de la mayoría de los votantes", expuso. "No creo que es lógico que haya miles y miles de votos que se queden en los cajones", recalcó.

Por su parte, la secretaria general del PP de Canarias, María Australia Navarro, hizo un llamamiento a CC y ASG para que en este asunto actúe con "responsabilidad, con generosidad", ya que subrayó que la propuesta que hacen "no es la fórmula de ninguno" de los grupos que han alcanzando un acuerdo, si no que defendió que es la "fórmula que representa el consenso". Navarro también incidió en que ahora tienen la oportunidad de que esta reforma electoral se haga en Canarias, ya que de no salir adelante en el archipiélago tendría que elevarse al Congreso de los Diputados.

El presidente de NC, Román Rodríguez, recordó que los partidos que han llegado a un consenso sobre la reforma electoral representan al "80% de los electores de Canarias", mientras que CC y ASG "representan al 18% de los votantes". "Todo el mundo apuesta por la reforma" electoral, indicó a Europa Press, pero para ello debe hacerse un "esfuerzo de consenso" porque insistió en que la fórmula propuesta "es de mínimos, facilita el acceso a quien tenga votos y mejora la proporcionalidad de manera muy moderada".