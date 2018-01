Rodríguez denuncia que CC, PSOE y PP dejan fuera a Cs del Estatuto

Melisa Rodríguez denunció ayer un pacto bajo cuerda entre Coalición Canaria, Partido Popular y Partido Socialista en el Estatuto de Autonomía para modificar el texto lo mínimo posible tras la batería de enmiendas presentadas por Ciudadanos. Tras la primera ponencia celebrada el miércoles, estos partidos echaron abajo las enmiendas tanto de Podemos como de Cs "bajo el argumento de tocar lo mínimo porque ya salió con consenso desde Canarias, cuando eso no es verdad". Por eso Rodríguez se preguntó "qué acuerdo hay que nosotros no entendemos y qué no quieren mostrar".

La formación naranja presentó 98 enmiendas al texto estatutario y Melisa Rodríguez aseguró que su partido las seguirá defendiendo tanto en la comisión como en el pleno del Congreso, cuando toque el turno del debate parlamentario. "Aunque las tumben en bloque en la ponencia van a seguir vivas en la comisión y si tenemos que debatir las 98 enmiendas una por una lo vamos a hacer porque los canarios se merecen luz y taquígrafos. La población tiene que sabe por qué están votando en contra a iniciativas y enmiendas que quieren garantizar que todos lo canarios estén al mismo nivel".

Rodríguez recordó el primer gran éxito de su formación en el Congreso: la ley de autónomos, que lleva el sello de Ciudadanos. La repercusión en Canarias de esta ley es clave porque es una de las comunidades autónomas donde más crece el numero de autónomos. "Pese a la tasa de desempleo, los ciudadanos tienen la fuerza suficiente para salir adelante. Desde las instituciones tendrían que apoyar más a los autónomos", indicó Rodríguez.