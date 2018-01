"Ciudadanos también es el diputado 176 y peleamos por los fondos del Estado"

La diputada de Ciudadanos por Santa Cruz de Tenerife, Melisa Rodríguez, reivindicó ayer la labor que realizan por Canarias los dos parlamentarios de la formación naranja que representan a las Islas. Como ejemplo Rodríguez expuso los 400 millones de euros incluidos en los últimos presupuestos del Estado destinados al Archipiélago y que "hemos peleado mi compañero Saúl Ramírez y yo hasta el último momento, enmienda por enmienda". Por eso, la parlamentaria de Cs aseguró que "nosotros dos también somos el diputado 176, aunque algunos quieran apropiarse de ese número".

Rodríguez también mencionó asuntos de las Islas que se debaten actualmente en el Congreso como la parte económica del REF o la reforma del Estatuto de Autonomía. En relación con el régimen especial canario, la dirigente palmera calificó de "mentira como una catedral" que el presidente de su formación, Albert Rivera, esté en contra del fuero isleño y, de hecho, recordó que Cs también defiende que se desvincule el REF del sistema de financiación autonómica como el resto de los partidos canarios.

Melisa Rodríguez dijo que "fuimos el único partido nacional con 25 puntos específicos para Canarias" al contrario que otras formaciones. "Los que quieren mezclar este tema con el cuponazo vasco, hay que decirles que no tiene nada que ver" y añadió que la formación naranja apuesta claramente por acercar Canarias a la Península "y no al contrario".

La portavoz adjunta de Cs en el Congreso no ahorró en críticas al Gobierno canario tanto por su gestión de la sanidad y la educación como por su ineficacia en administrar los fondos que vienen a las Islas de los presupuestos generales del Estado. "Logramos 400 millones para Canarias pero después no los pueden invertir porque no hay previsión y faltan proyectos y licitaciones, no hacen sus deberes", criticó.

Asimismo, cuestionó que el Ejecutivo regional se encuentre "estancado" en un modelo económico antiguo sin mirar para el futuro ni hacer previsiones. Rodríguez tachó al Gobierno y a su presidente, Fernando Clavijo, de "inmovilismo" y de representar a la vieja política por vender que hay que diversificar la economía "y después no hacen nada". Por eso el proyecto de Cs representa, según Rodríguez, a la "nueva política" con un discurso "sin complejos" en un tiempo en el que se necesitan "nuevas miradas" a los problemas de Canarias.

Melisa Rodríguez protagonizó ayer en el hotel Santa Catalina el foro organizado por este periódico, ante más de un centenar de dirigentes políticos, empresarios, dirigentes sindicales, profesionales y directivos de la banca y de empresas. El encuentro estuvo patrocinado por Astican, Satocan, Lopesan y JTI. La parlamentaria fue presentada por el también diputado de Cs por Las Palmas, Saúl Ramírez.

La dirigente de la formación naranja retó ayer a los partidos políticos que están en el Parlamento canario a que sean "valientes" y hagan una reforma electoral en profundidad. Cs seguirá defendiendo su modelo en el Congreso a través de la reforma del Estatuto de Autonomía. La dirigente canaria advirtió que su partido no va a desaprovechar ninguna oportunidad y continuará defendiendo su iniciativa en la Cámara Baja, aunque admite que los partidos representados en el Parlamento autonómico llegarán a un acuerdo de mínimos ya que, pese a que Coalición Canaria (CC) y Agrupación Socialista Gomera (ASG) intentan frenar la reforma, Rodríguez consideró que ante esta "minireforma" del sistema electoral, "CC sigue ganando escaños", por lo que cree que dicha postura "obedece más a una escenificación para luego llegar a un acuerdo diciendo que les ha costado muchísimo llegar a eso, que a un enfado real o a una posición real". Ciudadanos considera que los actuales 60 diputados son suficientes frente al acuerdo de cuatro partidos, que apuestan por incrementar la Cámara regional hasta los 70 escaños para mejorar la proporcionalidad.

La representante de Cs criticó a los nacionalismos en general por intentar establecer más fronteras y excluir a los que no defienden sus ideas y CC no se salvó de las críticas de Rodríguez. En este sentido, recordó como la formación nacionalista canaria apela a Canarias como "país" en los debates del estado de la nacionalidad, lo que para la diputada es generar más división en la sociedad. "No renuncio a ser canaria, pero también soy española y europea", aseguró.

Las críticas de Rodríguez a sus rivales políticos no sólo fueron a Coalición Canaria, sino también al resto de las fuerzas con representación en las Islas.

Sin mencionar al PP señaló que algunas formaciones "están con miedo" y puso como ejemplo una gestión que hizo Rodríguez ante el Ministerio de Energía para resolver un problema en La Palma y cómo los dirigentes del PP, entre ellos el presidente regional Asier Antona, se adelantaron a la reunión organizada por Ciudadanos con el ministro Nadal y la divulgaron por las redes sociales. "Algunos prefieren titulares a hechos, algunos prefieren correr y adelantarse mediodía a que se plasme en realidades, esta es la vieja política", criticó la política palmera.

En Cs "no se nos caen los anillos por llegar a acuerdos con todos los partidos para organizar una reunión y solucionar un problema porque quienes ganan son los ciudadanos. Otros siguen pensando en titulares y encuestas y por eso nos ven con miedo", añadió.