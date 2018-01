Antona: "El Gobierno de Canarias está en huelga de brazos caídos frente a los problemas de los canarios"

El presidente del Partido Popular de Canarias, Asier Antona, afirmó este sábado que el Gobierno de Canarias está "en huelga de brazos caídos frente a los problemas de los canarios" y que en términos de lucha canaria podría decirse que hay "pasividad en la brega", mientras el día a día de los ciudadanos padece deficiencias "en la atención sanitaria o en la dependencia, o los crónicos problemas en la educación".

Con motivo de la Junta Directiva Autonómica celebrada en Fuerteventura -en la que se guardó, antes de comenzar, un minuto de silencio por el asesinato de una mujer a manos de su pareja en Tenerife-, el líder de los populares canarios dijo que hay "asignaturas pendientes que este Gobierno regional se ha mostrado hasta ahora incapaz de resolver", por lo que el PP es "alternativa de gobierno a tantos años de Coalición Canaria" y trabaja para ser en las elecciones de 2019 "el partido preferido de los ciudadanos de esta tierra".

De esta manera, anunció que el PP intensificará su labor de oposición, de fiscalización, "ante esta gestión de siempre los mismos, durante 30 años seguidos". "No podemos seguir siendo noticia nacional por el colapso y hacinamiento de las urgencias en los hospitales canarios", citó como ejemplo.

La reunión celebrada en la isla majorera, con la que se cumple un compromiso de llevar la primera Junta Directiva del año a Fuerteventura, sirvió también para dar "apoyo a los compañeros de la isla que están llevando adelante una espléndida labor", según dijo Antona, que se refirió a la reforma electoral en marcha y dijo que "no puede enfrentar a unas islas sobre otras y requiere de mucho consenso, de mucho diálogo para lograr que todos nos sintamos cómodos, vivamos donde vivamos y seamos de dónde seamos". Además, añadió que debe "evitarse la tensión, ya que esta reforma o es de todos o saldrá coja, por eso invito al consenso de todas las fuerzas políticas".



"Una batalla"

Sobre la Ley de Servicios Sociales, indicó: "No nos gusta nada, porque no resuelve los principales problemas que esta comunidad tiene, no determina el marco competencial en esta materia y porque hace falta definir qué administración se hace responsable de qué competencia ni tampoco resuelve la cuestión presupuestaria y financiera para asumir lo que esta legislación implica".

Específicamente, anunció que será "una batalla que el PP llevará adelante en el Parlamento", y sobre la que ya se han mantenido reuniones con el Gobierno de Canarias, al que se le ha trasladado "cuál es la posición del PP, instándole a que resuelva todo esto si quiere obtener el consenso en esta materia, con nuestro apoyo a esta ley".



Campaña de afiliación

De aquí en adelante, el PP de Canarias afronta una agenda muy intensa, con una campaña de afiliación que se pondrá en marcha y que lleva por nombre "Multiplícate por 3" (#multiplicatex3), para que cada afiliado aporte tres personas al PP de las Islas, "para que sigamos siendo el partido con más afiliados de Canarias y de toda España, reforzando la implantación del partido en todos los municipios del Archipiélago", aseveró.

Por otra parte, celebrará la primera Escuela de Invierno, "donde los afiliados y dirigentes de toda España tienen una cita el primer fin de semana de marzo en las Islas, con un programa que se prepara en coordinación con la dirección nacional del partido", dijo Antona.