Melisa Rodríguez reta a los partidos a defender una reforma electoral "valiente"

La diputada de Ciudadanos por Santa Cruz de Tenerife y portavoz adjunta en el Congreso, Melisa Rodríguez, asegura que en el Parlamento canario no hay ningún partido que haga una reforma electoral "valiente", por lo que la formación naranja seguirá defendiendo su modelo en el Congreso a través de la reforma del Estatuto de Autonomía. La dirigente canaria advirtió que su partido no va a desaprovechar ninguna oportunidad y continuará defendiendo su iniciativa en la Cámara Baja, aunque admite que los partidos representados en el Parlamento autonómico llegarán a un acuerdo de mínimos ya que, pese a que Coalición Canaria (CC) y Agrupación Socialista Gomera (ASG) intentan frenar la reforma, Rodríguez consideró que ante esta "mini reforma" del sistema electoral, "CC sigue ganando escaños", por lo que cree que dicha postura "obedece más a una escenificación para luego llegar a un acuerdo diciendo que les ha costado muchísimo llegar a eso, que a un enfado real o a una posición real". Ciudadanos considera que los actuales 60 diputados son suficientes.

La representantes de Cs criticó a los nacionalismos en general por intentar establecer más fronteras y excluir a los que no defienden sus ideas y CC no se salvó de las críticas de Rodríguez. En este sentido, recordó como la formación nacionalista canaria apela a Canarias como "país" en los debates del estado de la nacionalidad, lo que para la diputada es generar más división en la sociedad. "No renuncio a ser canaria, pero también española y europea", aseguró.

Melisa Rodríguez fue la protagonista del Foro organizado por LA PROVINCIA/DLP, encuentro patrocinado por Astican, Satocan, Lopesan y JTI ante empresarios, directivos y representantes de la formación naranja, entre ellos el diputado de Cs por la provincia de Las Palmas, Saúl Ramírez. De otras formaciones estuvo también presente el diputado del PP por la provincia oriental, Guillermo Mariscal.

La parlamentaria basó buena parte de su intervención en incidir en las diferencias entre la "vieja" y la "nueva" política y resaltó el papel que está jugando Ciudadanos tanto a nivel nacional como en Canarias, a pesar de no tener representación en la Cámara regional. "Decimos las cosas claras y sin complejos, intentamos buscar acuerdos con todos pero no por eso renunciamos a nuestra idea de país", añadió.

Rodríguez desmintió rotundamente que Ciudadanos no defienda el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias. "Eso es mentira, defendemos que se desvincule el régimen especial canario de la financiación autonómica y no tiene nada que ver con el cupo vasco", aseguró.