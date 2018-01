El abogado de Valido apunta a nuevos pactos de varios acusados con el fiscal

Juan José Sánchez Limiñana, abogado de Francisco Valido y Esteban Cabrera, dos de los ocho encausados que no se conformaron con el trato ofrecido por el fiscal para rebajar su pena a cambio de admitir su participación de los hechos ocurridos en la trama de corrupción entre 2003-2007, opina que después de las declaraciones de Enrique Orts y Francisco Gordillo como testigos en la segunda sesión del caso Faycán, a los que considera clave para probar la inocencia de sus defendidos, no hay ningún evidencia que pruebe que el exalcalde de Telde sea culpable de los delitos que le imputa el fiscal Anticorrupción, Luis del Río.

Además, prevé que la sentencia se dictará antes de verano y que pueden incorporarse al pacto con Fiscalía uno o dos de los ocho acusados que no aceptaron en principio la propuesta de Del Rio. Aunque no es oficial, según señaló en los micrófonos de Onda Guanche, y aseveró también en este periódico, en los pasillos se comenta que estos encartados pueden decidirse ante la atractiva oferta del ministerio público. Respecto a si se negocia un pacto con el fiscal, Sánchez Limiñana asevera que no se contempla esta posibilidad pese a que "mantenemos una relación fluida con Fiscalía".

Asimismo, apunta que ante la reducción del número de sesiones por la aceptación de la mayoría de los acusados de sus penas por el pacto con Fiscalía, el juicio acabará antes de lo inicialmente previsto -final de mayo- y se pueda dictar sentencia antes de verano. De hecho, las sesiones previstas para la última semana de enero se han suspendido y la vista se reanuda el 5 de febrero, con una nueva programación de comparecencias.

Sin perjuicio para sus clientes

El letrado estima que lo declarado por el extinterventor municipal y el asesor de la fallecida María Antonia Torres no supone un perjuicio para sus defendidos, ya que incluso en el caso de Orts sus manifestaciones en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas demuestran que Valido no ejerció ningún gestión que no se contemple en la Ley.

Hay que recordar que el exinterventor, que pactó con Fiscalía su pena, afirmó que el entonces mandatario municipal no tiene formación para elaborar un plan de provisión de pagos y que eran Orts, Francisco Valido y el tesorero,ya fallecido, los que firmaban el listado de pagos que se enviaba a los bancos, sin que mediaran presiones. En cuanto a lo expuesto por Gordillo, argumenta que se basa en imprecisiones del asesor de Torres, quien admitió que solo habia oído que esta le iba a dar algo al exregidor teldense y que no participó en ninguna reunión porque no se le permitía entrar.

La declaración de Carmelo Oliva, concejal de Hacienda en ese mandato, aportó lo que ya había dicho Orts sobre el papel de Valido en el pago de las empresas, esto es, que firmaba junto al interventor y al tesorero el listado que se enviaba a los bancos. Un testimonio que cerraba el martes el interrogatorio del fiscal sobre la actuación del entonces regidor de Telde en la época de la trama de corrupción.

Sánchez Limiñana ahonda en que "no hay ninguna prueba para condenar a Francisco Valido, ya que las que se aportan se basan en hechos que afectan a otros y se presentan de forma indiciarias, por eso estoy convencido y demostraré su inocencia". Sin embargo, enfatiza en que "nadie podrá pagar tanto daño y sufrimiento que durante tanto tiempo a él y a su familia".

Asimismo, el letrado descarta que los testigos que quedan por declarar en el juicio puedan aportar elementos que perjudiquen a sus defendidos, al considerar que se les pregunta por hechos realizados por ellos, no por lo realizado por Valido o Cabrera.

En todo caso, salvo la situación del arquitecto técnico municipal, que sí fue señalado por Antonio Nadal, director de Cobra, y Juan Francisco Gordillo Chamorro, agente comercial de esa empresa, que admitieron que le pagaron 4.000 y 6.000 euros y tiene más complicada su situación procesal, los nuevos testimonios de políticos, empleados públicos y empresarios recordarán el escenario vivido en esos años.

Promoción de la corrupción

Francisco Santiago, exalcalde de Telde, definió en el programa Hoy por hoy de la Cadena Ser el acuerdo entre fiscal y los 20 encartados en el caso Faycán parece una campaña de promoción de la corrupción. Santiago, quien mostró su disconformidad que hechos como los acaecidos en el mandato de 2003-2007 se salden -respetando la presunción de inocencia de todos los acusados-cree que desde el ámbito de la Justicia se debe reformar para que "estas cosas no se vuelvan a producir".

El exregidor teldense, quien fue desbancado esos años por el pacto de gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos para el Cambio (Ciuca) y fue al siguiente mandato otra vez el alcalde, puso como ejemplo "la facturación por 480 euros de un producto que costaba 40, pero que quien tenía que fiscalizarlo reconoce que no lo hizo y no pasa nada". Santiago indicó que "o se ha hecho un daño enorme auquienes han estado condenados durante 12 años a pena de banquillo o la Justicia debe reformarse poque esto no se puede producir. Al final parece que los hechos reprobables tienen premio por la Judicatura yese no debe ser el comportamiento de una administración de justicia".

Recordó que en 2003 el Ayuntamiento de Telde estaba saneado, con una deuda razonable, pero con la entrada de los nuevos gobernantes se produjeron actuaciones que derivaron posteriormente en la trama de corrupción.