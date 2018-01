Veinte de los encausados se acogen a la rebaja de penas de la Fiscalía

El caso Faycán, el primer macrojuicio contra la corrupción en Canarias, no cumplió las expectativas en su primera jornada y pierde fuelle con la aceptación de 20 de los 29 encausados -aunque en realidad se sentaron en el banquillo uno menos, con el fallecimiento de Fernando Verona- de las penas propuestas por el fiscal, Luis del Río. De los 88 años que sumaban en la petición inicial del ministerio público para esta veintena de procesados, se queda en 15 años con la rebaja pactadas con ellos, quienes no pisarán la prisión al ser sus penas inferiores a los dos años, aunque reconocen su participación en la trama de corrupción.

A esa iniciativa no se apuntaron los dos exalcaldes de Telde, Francisco Valido y María del Carmen Castellano, cuatro funcionarios y dos empresarios, que defienden su inocencia de las acusaciones.

La reducción de penas a estos 20 acusados conformes con lo propuesto por el fiscal ha supuesto que Enrique Orts, interventor en la época de los hechos, pase de siete años de prisión y1,3 millones de euros a solo un año y cuatro meses y algo más de 25.000 euros. O Jorge Rodríguez, extécnico de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Telde, al que se le pedía seis años y tres meses a un año y 10 meses de prisión. Carmelo Oliva, a quien se le solicitaba en el escrito inicial una condena de cinco años de prisión sale con cinco años de inhabilitación de cargo público. La exconcejala de Ciuca Candelaria Sánchez pasa de una petición de cuatro años a nueve meses de prisión. O el empresario Ángel Omar Suárez, al que se le pedía seis años y tres meses de prisión, pero que acepta su culpa y una condena de un año y cuatro meses de cárcel y el pago de 41.355 euros.

El caso de Francisco Gordillo, asesor de la fallecida María Antonia Torres, le supone pasar de estar dos años y nueve meses en prisión a una pena de un año y ocho meses, mientras que para su hijo, Juan Francisco Gordillo, es condenado a un año y al pago de 6.000 euros cuando se le pedían tres años.

El resto de quienes se conformaron con la reducción de penas oscilaba entre los dos meses al año de cárcel, por lo que su situación no cambiaba en demasíal. Los dos hijos de Torres, con una petición de cuatro años y tres meses de prisión, además de una importante suma económica, han visto reducida su pena a dos meses de prisión y una rebaja en el dinero que se les reclama.

La dilaciones indebidas -los retrasos acumulados en el inicio del proceso- y la colaboración con la Fiscalía han propiciado que quienes se han conformado con la oferta de Del Río hayan admitido su participación en la trama del pago de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Telde durante el mandato 2003-2007 eludan la prisión y pasen a un nuevo estatus en el juicio, el de testigos pese al rechazo de varios abogados sobre este cambio de rol, ya que, argumentaron, hasta que no se dicte sentencia figuran como procesados.

El fiscal solicitaba, además, que tuvieran asistencia letrada, pero finalmente se aceptó por la Sala su presencia como testigos, al tiempo que se argumentaba que habrá garantía de los derechos procesales de los encausados. Así, se aceptó la petición de la abogada de María del Carmen Castellano para que, en vista de que en el juicio solo quedarán los ocho encausados no conformes con la petición de las penas, estos puedan sentarse junto a sus letrados y garantizar más, si cabe, su derecho a la defensa.

Otra petición, esta surgida de la defensa de Emilio Hernández, supondrá que el a nterior jefe de servicio de Urbanismo, ya jubilado, Antonio Sarmiento Tascón, declare como perito y no como testigo.

No tuvieron la misma suerte las propuestas presentadas por Jorge Rodríguez en representación del Partido Popular (PP), personado en la causa como responsable civil subsidiario. Rodríguez indicó que no se desprende que exista responsabilidad civil subsidaria del PP porque no hay ninguna conclusión acreditada de actividad delictiva de esta formación política.

Además, aseguró que en la larga instrucción del caso Faycán no se llamara al Partido Popular, por lo que afirmó que "es nula de pleno derecho y se nos debe extraer de esta acusación y que se mitigue las comparecencias del PP en este juicio. Ante ello, Luis del Río respondió que la instrucción de este procedimiento no ha sido inmóvil, sino que ha ido cambiando en los años, en los que podía haber intervenido. Respecto a reducir su presencia en las sesiones del juicio o en la cantidad que se le solicita al PP, el fiscal expuso que esta no era de mucha cuantía y que la decisión de asistir a las distintas jornadas en las que transcurra el juicio es del Partido Popular.

La defensa de José Luis Mena, quien salió de prisión por unas horas para comparecer en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, propuso la nulidad de actuación por delitos que no fueron incluidos en el auto del fiscal y por lo que ahora se le quiere juzgar. Al respecto de esta reclamación, el ministerio público la rechazó al considerar que hay precedentes en una sentencia del Tribunal Supremo del año 2015, precisamente del caso Europa, una pieza separada del Faycán. En ese fallo, el Alto Tribunal resuelve que el delito de falsedad documental no se produce ninguna vulneración de derechos del demandante.

En cuanto a los ocho encartados que no han pactado con Fiscalía serán los únicos que continúen en el juicio, que contará con menos sesiones -había prevista 40 hasta final de mayo- y donde pretenden demostrar su inocencia en el considerado mayor caso de corrupción en Canarias. Casi 13 años después del inicio de su instrucción es ya una realidad su inicio.