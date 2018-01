Los sindicatos lamentan que los presupuestos "amparen la pobreza"

Los sindicatos lamentan que los presupuestos autonómicos de este año fomenten la desigualdad y amparen la pobreza. El secretario general de CCOO en Canarias, Inocencio González, y su homólogo en UGT, Gustavo Santana, afirmaron ayer que el Ejecutivo regional ha dejado pasar una "oportunidad de oro" para favorecer la cohesión social y romper con el modelo económico que, a su juicio, ha consolidado la precariedad laboral.

Los representantes sindicales valoraron de forma positiva que el Gobierno canario haya logrado aprobar unas cuentas expansivas con casi 1.000 millones más que las de 2017, "los mayores de la historia de Canarias". Sin embargo, criticaron que ese esfuerzo no se haya materializado en la asignación de más fondos para la "problemática social" de las Islas. González indicó que en Canarias hay 40.000 familias en riesgo de exclusión social y que los salarios son los más bajos del país -se paga 11,77 euros por hora trabajada frente a los 14,83 euros de la media nacional-. Unas cifras, destacó, a las que no se ponen solución. Los servicios públicos esenciales tienen este año 437 millones más que en las cuentas de 2017, de los que 100 están destinados a Empleo y Políticas Sociales. "Es absolutamente insuficiente", sostuvo.

Santana recalcó, a su vez, que la rebaja fiscal que acompaña a los presupuestos no beneficia a las rentas más bajas. Según explicó, los canarios que peor lo estén pasando y cuenten con sueldos más bajos priorizan sus gastos y no invierten, por ejemplo, en la compra de una vivienda. González recordó que se dejarán de recaudar en torno a 124 millones "que irían bien para aumentar las partidas de Empleo y Políticas Sociales", por lo que lamentó que el Ejecutivo no establezca una fiscalidad progresiva o grave más a las rentas altas para "compensar".

Los sindicatos incidieron en que la recuperación económica no está llegando a la clase trabajadora pese a que el PIB de las Islas creció un 3,3% en 2017. Para que el paro registrase un descenso de 15.000 desempleados fue necesario, según expuso González, la creación de 850.000 contratos. Es decir, 53 contratos para contar un parado menos. Para este año, la previsión es que se firmen 60 contratos por cada desempleado menos. "Esto muestra la precariedad y la alta rotación que se da", esgrimió Santana. El sindicalista expuso, además, que el 90% de los contratos que se firman son temporales y un 10% indefinidos. De éstos, un 37% son parciales.

En el marco de la negociación colectiva, los sindicalistas explicaron que se establecerá un calendario para alcanzar mejoras para los trabajadores. A su juicio, el acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional debe ser un "acicate" para lograr que los convenios garanticen un sueldo mínimo de 1.000 euros brutos al mes en 14 pagas. De no lograr sus aspiraciones, advierten que habrá movilizaciones entre las que no descartan una huelga general.