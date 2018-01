El sector turístico entra en plena ebullición en la Isla Colombina

La actividad turística en La Gomera encadena ejercicios seguidos de cifras positivas y constante crecimiento. Las buenas noticias se suceden y vienen a confirmar que el turismo se ha convertido en un sector emergente y con gran pujanza, hasta el punto de ser el que tiene mayores posibilidades de futuro y sin competidor posible a la vista.

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, lo explicó de una forma muy gráfica en su momento: "El turismo para nosotros es como el agua para la vida". Años después, el también diputado regional indica que esta "debe ser y seguir siendo la actividad principal que fortalezca nuestra economía". Curbelo apunta que los próximos retos son "avanzar, definir y llevar a cabo la máxima calidad en destino para buscar siempre la excelencia turística, poniendo en valor todos nuestros recursos y potencialidades, que no son pocos, para hacer de La Gomera una isla sostenible". No obstante, el presidente del Cabildo matiza que no se debe dejar de lado a otros sectores productivos y continuar con la apuesta por la diversificación económica en el sector primario, la industria, comercio y tecnología.

Uno de los aspectos más llamativos de este fenómeno ha sido la llegada constante de visitantes en los cruceros a los puertos de San Sebastián y Valle Gran Rey. En 2017 las cifras no solo se mantienen, sino que también se incrementan hasta llegar a los más de 95.000 viajeros.

Aunque la estancia de estos turistas es efímera, el turismo de cruceros dejó en la Isla un total de 1,2 millones de euros en gastos. Y más importante aún: estos turistas se convierten en los auténticos embajadores y agentes promocionales de la Isla a su vuelta a los países de origen. Por ello, no es raro que muchos regresen a La Gomera para pasar vacaciones más largas o que así se lo recomienden a sus amigos y conocidos.

Nada más desembarcar del crucero, el viajero se acerca de forma inmediata a la realidad cultural, gastronomía, folclórica y artesanal y a los valores naturales de la Isla. Para ello se organizan actuaciones musicales, exhibiciones del silbo o una muestra de elementos artesanos. No puede faltar, por supuesto, una detallada información de las rutas y actividades que es posible realizar para aprovechar al máximo su estancia y de los servicios que ofrece la Isla.

El ejercicio de 2016 ya había sido excelente para el sector. En aquel entonces llegaron a sumarse más de 80.000 turistas por encima de 2015, se alcanzaron las 910.000 pernoctaciones y los 11,4 días de estancia media, una cifra que es superior a la del resto de Canarias. Poco a poco, La Gomera avanza también en distribuir la llegada de visitantes a lo largo de los meses de forma equitativa y equilibrada, eliminando así la estacionalidad que obligaba a cerrar las puertas de las empresas durante la conocida como temporada baja.

La promoción se ha convertido en la auténtica base de este éxito. Las campañas realizadas en ciudades alemanas, austriacas, holandesas, belgas, francesas, escandinavas, inglesas y españolas son constantes. Por un lado se trabaja en asentar los mercados y por otro en conquistar nuevos destinos. El Plan estratégico promocional 2016-20 supone la auténtica hoja de ruta de esta actividad y en el mismo se contempla la asistencia obligada a ferias como Fitur en Madrid, Telegraph Outdoor y Adventure and Travel Show en Londres, relacionadas con las actividades al aire libre y en el que La Gomera presenta como oferta estrella el avistamiento de cetáceos. Otro tanto ocurre con la ITB de Berlín y la World Travel Market de Inglaterra, la CMT de Stuttgart, la Feria Internacional de Turismo (FREE) de Alemania, el Salón Mundial de Turismo de París y el Internacional de Nantes. Pero La Gomera también ha estado presente en la Feria Vakantibeurs de Holanda, la Helsinki de Finlandia, la Dublin Holiday World, Salon de Vacances de Bruselas, la Reisen de Hamburgo, la Alle Dinamarca o la Navartur.

De forma paralela la Isla ha apostado por la promoción en Canarias con el fin de atraer al turista del Archipiélago, para lo que se han situado imágenes de la Isla en guaguas de Tenerife y se han elaborado vídeos de corta duración en redes sociales en el ámbito regional a fin de promocionar valores de La Gomera. El aumento del descuento en los billetes de avión y barcos hasta el 75% o la puesta en marcha de la línea interior de La Gomera han supuesto otros factores claves a la hora de explicar el éxito de este sector en 2017.

De forma continua es mayor el número de empresas gomeras que se adhieren al Sistema Integral de Calidad Turística en Destino para mejorar sus servicios.