El tribunal de las oposiciones analiza llevar al alcalde de Firgas a la Fiscalía

El tribunal calificador de las oposiciones para el Cuerpo de Administradores Generales (Grupo A) de la Comunidad Autónoma de Canarias analiza hoy si remite a la Fiscalía el caso sobre la presunta suplantación de identidad del alcalde de Firgas, Manuel Báez, de su hijo, Himar Báez, en el primer examen para acceder a una plaza de esta máxima escala funcionarial. Todo apunta a que la mesa de selección lo trasladará al Ministerio Fiscal, después de que la Dirección General de la Función Pública del Gobierno canario le comunicara ayer que dos de sus funcionarias reconocieron al primer edil, y no a su vástago, como el que se presentó a la prueba cuando estaban llamando en voz alta y por orden alfabético a los opositores. Al parecer lo dejaron pasar por una confusión entre ambas, pues una de ellas miró el DNI y otra lo reconoció como el alcalde de Firgas sin percatarse del nombre, explican desde Función Pública.

La usurpación de identidad es un delito tipificado en el Código Penal que conlleva penas de seis meses a tres años de cárcel. En el caso de probarse que Manuel Báez hizo el examen podría enfrentarse a esta condena, al igual que su hijo si fuera conocedor de los hechos, pues sería un colaborador necesario para que se produjeran.

El tribunal de calificación de las oposiciones, presidido por Antonio Doreste, también presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), aparte de trasladar al Ministerio Fiscal la presunta suplantación de identidad, puede paralelamente excluir de las oposiciones a Himar Báez, a la espera de que se resuelva la veracidad de los hechos.

Preocupación

Coalición Canaria, partido al que pertenece Manuel Báez, abrió ayer un expediente de investigación al considerar "muy graves" las informaciones publicadas el pasado miércoles. En un escueto comunicado indica que hasta que no se conozca la "información oficial sobre el asunto no existirá pronunciamiento por parte de la organización que pueda contribuir a entorpecer dicha investigación o a distorsionar los hechos acontecidos".

En cualquier caso, desde la dirección de esta formación ya tienen claro que, de confirmarse que el primer edil de Firgas realizó el examen por su hijo, como al parecer sugieren todos los indicios, el propio Báez debe renunciar al cargo o será expulsado.

El alcalde firguense negó el pasado miércoles a sus compañeros de partido que hubiera suplantado la identidad de su hijo y les aseguró que solo fue a acompañarlo a la prueba que se celebró en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), situada en el Campus de Tafira, el pasado 16 de diciembre. Ante el alboroto que se produjo ayer tras destaparse el caso en los medios de comunicación, CC pidió al alcalde que diera la cara y explicara su versión. Pero Manuel Báez ni compareció, situación que acrecentó aún más la preocupación entre sus compañeros de partido, ni estuvo localizable en todo el día.

Este silencio hace temer a CC que el alcalde pudo hacer la prueba haciéndose pasar por su hijo, aunque desconocen los motivos. Manuel Báez es prejubilado del Banco Santander y tiene una formación básica en cálculo contable, cuentan allegados. Himar Báez, que fue admitido en las listas definitivas en las pruebas selectivas para el Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Generales (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pública de Canarias, y que fueron publicadas en el BOC del 21 de noviembre, es graduado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Por tanto, la formación del hijo es superior a la del padre, al menos en titulación. Este primer examen es para licenciados y graduados y permite a quienes se presenten, aunque lo suspendan, formar parte de una lista de reserva para que hagan sustituciones en caso de que falte personal en la Administración Pública, según el reglamento 74/ 2010 de la Función Pública. Es decir, con solo hacer este primer ejercicio tienen la posibilidad de convertirse en interinos sin pasar las demás pruebas.

El tribunal calificador está compuesto además de por su presidente, Antonio Doreste, por Enrique Wood, del Cuerpo Superior de Administradores de Canarias, en calidad de secretario, y por el magistrado César García Otero, Francisco Morales Fernández, secretario del Cabildo de El Hierro, y Pablo Saavedra, catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como vocales.

Los exámenes continúan aún sellados, pues la prueba la realizaron a finales de diciembre, próximo al periodo vacacional. La lista de admitidos consta de 240 personas para 61 plazas.

En el supuesto de que el tribunal de selección envíe el caso a la Fiscalía sería muy sencillo comprobar si quien se presentó fue el alcalde o su hijo, a través de una prueba caligráfica de ambos y cotejarla con el examen escrito. Además, el Ministerio Fiscal puede tener acceso a las cámaras de seguridad de la Escuela de Arquitectura.

También existe la declaración de las dos funcionarias que estaban en la entrada el día del examen, bajo de la supervisión de uno de los miembros del tribunal. Su cometido es llamar a los opositores en voz alta y comprobar sus DNI. Según explican desde Función Pública, tras nombrar a Himar Báez acudió su padre supuestamente con el carné de su hijo. La funcionaria que comprobaba el DNI le dijo que no se parecía a la foto, pero su compañera lo reconoció como el alcalde de Firgas, y pudo acceder a la sala sentándose, al parecer, en primera fila. No se percataron del nombre.

Al ver las informaciones del pasado miércoles y la foto del primer edil, que negó que entró en la sala del examen, se dieron cuenta de que presuntamente quien concurrió al examen fue el padre en nombre del hijo y no en el propio, indican fuentes de Función Pública, que al conocer la versión de las funcionarias se lo trasladó al presidente del tribunal de calificación. La mesa tomará declaración a ambas funcionarias hoy. El miembro del tribunal que supervisaba en la entrada quizás recuerde esa anécdota también. Con todo, en Función Pública no constan incidencias de ningún tipo ese día. El Grupo A de funcionarios es el máximo escalafón de la Comunidad. El Cuerpo de Administradores Generales puede estar en cualquier área del Gobierno. La prueba estaba prevista para el pasado 25 de noviembre, pero fue suspendida al coincidir con la alerta por lluvias y por viento, y se volvió a convocar el 16 de diciembre. Estas plazas corresponden a la Oferta Pública de Empleo de 2015 y 2016 y han empezado a convocarse en 2017. Desde hace siete días el alcalde no acude al Ayuntamiento de Firgas. Sus compañeros lo achacan al cansancio propiciado por el cargo y a problemas familiares. Accedió al Ayuntamiento con NC en 2007 y se convirtió en alcalde en 2008 tras una moción de censura. Se incorporó a CC en 2010 y en junio de 2013 volvió a ser alcalde aunque sufrió una censura.