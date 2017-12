Y a los siete días rectificó

En tan solo siete días Manuel Báez dimitió y volvió a retomar su cargo como alcalde de Firgas. La Junta de Portavoces municipal se habían propuesto esperar hasta el 2 de enero para pedirle explicaciones, pero la investigación por suplantar a su hijo en una oposición ha acelerado los tiempos. Todos reclaman a CC que si las acusaciones son ciertas tome medidas, mientras que sus socios en el gobierno local valoran ya cómo les afectará el caso.

El alcalde de Firgas, Manuel Báez, presentó la dimisión por escrito de su cargo el pasado día 19 de diciembre, y a la semana, justo después de Navidad, el día 26, corrigió esta decisión y la dejó sin efecto en otra carta. Ambos documentos los depositó en el registro general de esta administración local, según han podido comprobar los representantes de la Junta de Portavoces, que mantuvieron ayer una reunión urgente -sin la presencia de Alternativa de Vecinos por Firgas- para analizar la situación que vive este municipio una vez que se ha sabido que el regidor de Coalición Canaria (CC) es investigado por suplantar a su hijo Himar Baéz, en un examen de oposición para el Cuerpo de Administradores de la Comunidad Autónoma.

Baéz no explicó estos cambios de opinión y nombró a través de otro decreto al socialista Alexis Henríquez como alcalde accidental el pasado 21. Ese día entregó el móvil corporativo y recogió documentación del despacho. A su partido tan solo le dijo que se tomaba unos días porque "necesitaba descansar". Así lo explicó ayer Carmelo Luciano Báez, secretario del comité local de la formación nacionalista.

La dimisión y regreso del alcalde mantenía en alerta tanto a sus socios de gobierno como a los grupos de la oposición que denunciaron ayer el estilo de gobierno del regidor, pero se habían dado de plazo hasta el dos de enero para pedirle explicaciones, con el fin de esperar que pasaran estas fiestas navideñas.

Era un secreto a voces que detrás de esta decisión del alcalde había ciertas presiones familiares por problemas conyugales, pero todo el pueblo del agua hasta ahora se había mantenido en silencio y sobre todo, había sido prudente. Lo que les dejó ayer atónitos a todos, que incluso pensaron por un momento que quizás se trataba de una inocentada, fue el conocer que el nacionalista se hubiera podido suplantar la identidad de su hijo en las pruebas a una lista de reserva para cubrir una plaza vacante en el Gobierno canario.

Nadie se atrevió ayer a opinar nada sobre este asunto. "Todo el que se mete en política sabe que le pueden acusar de todo" apuntó un tendero, que rehusó dar su nombre, y a la vez añadió que "es una buena persona". Otro de los residentes de ese pago, que salía de la iglesia, también fue tajante: "no voy a decir nada del alcalde". En otro negocio justificaron la negativa a opinar por los problemas que les podía generar en el pueblo; otro vecino que paseaba por la plaza de la Iglesia cuestionó incluso la formación del alcalde para hacerse pasar por Himar, licenciado en Económicas: "Es un ñame que no llega ni a batata", subrayó.

Y al preguntar en donde podía estar Báez, ya que en el Ayuntamiento de la Villa nadie sabía de su paradero, unos vecinos aseguraron que ha estado viviendo estos últimos días en la casa de una prima, en el mismo casco de esta localidad, ya que habría abandonado su residencia familiar de la calle Rafael Cabrera, en la capital grancanaria, pero nadie se atrevía a hablar de este asunto personal. También apuntaron otros que le vieron acercarse por el inmueble que heredó de su tío, el Pollo de Buen Lugar, con quien convivió y de quien aprendió las mañas de la Lucha Canaria, donde también destacó con este mismo sobrenombre.

"Coalición Canaria tiene que dar explicaciones. Se trata de una acusación muy grave y si es verdad pediremos responsabilidades políticas", señaló el alcalde accidental, que anunció que está previsto que la mesa de seguimiento del pacto se reúna entre hoy o el martes de la próxima semana.

Manuel Báez lidera un gobierno de seis miembros: CC cuenta con cuatro representantes, el PSOE tiene uno y Alternativa de Vecinos cuenta con otro. La marcha de las filas nacionalistas de Javier Perdomo colocó después del verano a la oposición con mayoría de siete -ComfirNC con cuatro, PP con uno, Independientes por Firgas con uno, y otro de los no adscritos procedente de CC-.

Tras la reunión de la Junta de Portavoces ayer, que acordó exigir a CC que entre hoy o mañana aclare si es cierto que el alcalde de Firgas está siendo investigado y explique la situación en la que se queda el regidor, el secretario de la junta local nacionalista se limitó a asegurar que "no había hablado con él de este asunto y que había que esperar acontecimientos".

Por su parte, Jaime Hernández (ComfirNC), comentó que "Firgas no se merece esto" y dijo que desde que se conoció la "espantada" del alcalde el grupo de gobierno ha jugado al ocultismo, pues primero quiso hacer creer que estaba de vacaciones, después que si estaba de baja médica, que dimitió, y luego que no. "Coalición Canaria está desmembrada, con cuatro concejales que se han marchado en este mandato, uno en los no adscritos, otro que se fue y ahora ha vuelto a la casa de CC. Es hora de asumir responsabilidades. Alguien tiene que responder por este desgobierno, caos y esperpento en el que nos ha metido Báez", añadió.

También el exalcaldesa Paola Hernández (PP) instó a CC a que aclare qué sucederá con Báez, y denunció la falta de información que han tenido sobre el regidor. Comentó que primero dijeron que estaba de vacaciones sin fecha de llegada, luego que se ausentó por motivos familiares y luego que renunció al cargo. "Si es difícil gobernar él lo complica más", remarcó la popular.

Por su parte, María del Rosario Guerra, representante de Iniciativa por Firgas instó a l alcalde a que dé explicaciones sobre la prueba de oposición a la que al parecer se presentó por su hijo porque "si no fuera cierto se estaría atentando contra su honor, y cuanto más tiempo, más rumorología".

A su vez, Javier Perdomo, exconcejal de Obras, Aguas y Fiestas, ahora en el grupo no adscritos aseguró que decidió dejar CC porque el alcalde le desautorizaba en todas las decisiones que tomaba, aunque pese a estas disputas, confesó que le sigue saludando.