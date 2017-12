Los tránsfugas no siempre actúan por razones fraudulentas

El Constitucional ha anulado la medida antitránsfugas de la Ley Electoral con el argumento de que la ruptura de un concejal con su partido no siempre tiene naturaleza fraudulenta, al resolver las dudas que le había planteado al respecto el Tribunal Superior de Justicia Canarias a raíz de la moción de censura de Tacoronte (Tenerife) de 2013, cuando el PP y cinco concejales tránsfugas del PSOE arrebataron el bastón de mando al alcalde nacionalista, Álvaro Dávila.

El Constitucional considera que la norma no respeta la ley fundamental porque vulnera el derecho a la participación política. Y lo hace al aplicar las medidas contra el transfuguismo sin distinguir las circunstancias de cada caso. Eso no es legítimo, dice el TC, porque el cese de la relación de un concejal con su partido no necesariamente responde "a una defraudación de la voluntad popular o a un hacer que busque la desestabilización". Considera que la ley vulnera el derecho fundamental a la participación política al exigir un quórum reforzado cuando entre los firmantes de la propuesta de moción haya concejales que hayan dejado de pertenecer al grupo político del alcalde y no estén adscritos a ningún partido.