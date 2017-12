Situación descorazonadora de díficil solución

Cs ha cosechado 1.018.996 votos en las elecciones al Parlament, el 25,36 % de los sufragios, con lo que logra 36 escaños, dos más que JuntsxCat, la formación liderada por el expresidente catalán Carles Puigdemont, que se queda con 35, una vez alcanzado el 92,2 % del escrutinio. ERC, por su parte, queda en tercer lugar, con 32 diputados, mientras que el PSC consigue 17 y 8 CatComú-Podem, con CUP y PP en la última posición empatados a cuatro escaños.

"Son malos resultados para el PP, con una pérdida de escaños"

La secretaria general del Partido Popular de Canarias, María Australia Navarro, admite los "malos resultados" obtenidos por la formación en Cataluña, "con una pérdida de representación parlamentaria considerable y una sensible bajada en la cantidad de votos. Debemos entonces deducir que no hemos sido capaces de construir una mayoría alternativa al independentismo", argumenta Navarro antes de mostrar "mucha preocupación por el juego de fuerzas en el Parlament". No obstante, la número dos del PP apuesta por "rescatar el valor del consenso y de la reconciliación entre los propios catalanes, que puedan de esta manera ir dejando atrás una etapa bochornosa". A su juicio, "solo cabe felicitar a la candidata ganadora, Inés Arrimadas, y a su partido, Ciudadanos, porque han obtenido un triunfo claro e inobjetable".

"Es una situación rocambolesca; nadie sabe qué va a pasar"

El secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, considera que el "esperpento en Cataluña ha tenido un capítulo más y es para estar preocupados porque se revalida una mayoría absoluta de los independentistas, por cierto, mal avenidos, y lamentablemente los constitucionalistas no hemos logrado ser mayoría en estas elecciones, que era lo mejor que podía ocurrir para Cataluña y también para España". Para el dirigente socialista lo primero que llama la atención es que "los electores catalanes han castigado al PP, lo cual demuestra los errores en la gestión realizada por Mariano Rajoy". A su juicio, el PSOE mejora los resultados anteriores "aunque la voluntad de los socialistas era que esa mejora hubiera servido, que no es así, para una mayoría alternativa al surrealismo independista catalán". Por tanto, la situación es "muy descorazonadora y a ver qué es lo que ocurre ahora". "Ciudadanos debe estar contento porque supera los datos de 2015 si bien no sirve esa victoria para la presidencia", reflexiona Torres. "Nadie puede decir qué va a pasar; es una situación rocambolesca, con un posible presidente, Carles Puigdemont, en el exilio es un esperpento". "El PP ha pagado errores y lamentablemente no lo han pagado los independentistas y lo que debía haber ocurrido, respetando la democracia, es que el PP es castigado porque se ha equivocado en estos años y debieron también ser castigados los independentistas porque también se equivocaron". Según el secretario general del SOE, "los comunes, de Podemos, se llevan también un descalabro, con lo cual hay partidos populistas que tienen que pensarse bien lo que hacen". Torres opina que su compañero, Miquel Iceta, "se ha deslomado en la campaña, era el mejpor candidato de todos los que se han presentado".

"La única solución pasa por un referéndum"

La secretaria general de Podemos en Canarias, Noemí Santana, considera que las elecciones catalanas "no resuelven los problemas por arte de magia, como parece que pensaban Rajoy y sus socios, sino que salimos de ellas prácticamente igual, con una mayoría independentista". Tras apuntar que "el problema de fondo" se mantiene, la dirigente morada destaca que "la única solución pasa por un referéndum de autodeterminación, hasta que no se haga seguiremos instalados en un bucle infinito, esperemos que reflexionen los del pacto del 155". A su juicio, las urnas muestran una "clara polarización" más perjudicial para los partidos ajenos al "eje España/independentismo. A nosotros nos sienta bien el eje izquierda/derecha y está claro que no hemos logrado que en estas elecciones se hable de educación, sanidad y de revertir los recortes", lamenta Santana antes de confiar en que la posición de Podemos se refuerce "al haber sido la más coherente con el paso del tiempo". No en vano, "siempre hemos defendido lo mismo: una solución pactada y dialogada que pase por un referéndum, porque de esta polarización entre la derecha de Ciudadanos y el independentismo no va a salir nada bueno. Santana valora que "Rajoy es el gran perdedor: su partido se hunde, pierde la hegemonía de la derecha, y los independentistas vuelven a tener mayoría absoluta".

"Sigue abierta la posibilidad de que se repitan las elecciones"

"Los resultados electorales en Cataluña no despejan las dudas sobre el futuro político en Cataluña, por lo que la preocupación no solo no se disipa, sino que se acrecienta. La fragmentación del voto no indica una opción de gobierno clara ni siquiera para el bloque independentista, sobre todo si nos atenemos a lo dicho por la CUP durante toda la campaña electoral, que aseguraba que iba a mantener la línea unilateral frente a JuntsXCataluña y ERC, que han manifestado que abandonan la línea unilateral", observa el secretario general de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán. "Eso quiere decir que en estos momentos existen serias dudas de que pueda investirse a un presidente de Cataluña del bloque independentista. Por tanto, sigue abierta la posibilidad de que deba producirse una repetición de las elecciones en Cataluña atendiendo a los resultados que han deparado las elecciones catalanas", expone. CC reconoce los buenos resultados de Cs, que ha ganado las elecciones sumando más de un millón de votos y convirtiéndose en la fuerza política más votada en Cataluña y la que ha obtenido un mayor número de escaños, aunque finalmente no le vaya a servir para gobernar". En cualquier caso, CC espera que tras los comicios se aborde "una solución que sea duradera en el tiempo y fruto del consenso. Nosotros siempre hemos pedido eso y lo seguiremos haciendo al día siguiente de las elecciones. Alcanzar la convivencia pacífica en Cataluña debe ser el objetivo principal. Tiene que seguir produciéndose un diálogo pase lo que pase. No podemos seguir hablando de bloques. Quizá ahí es donde está el problema, porque desde esa perspectiva no se van a solucionar las cosas. Los catalanes han decidido en las urnas. Ahora deben ser los partidos políticos los que tendrán que debatir y tratar de dar una salida a la situación". Barragán sostiene que "en España existe una Constitución que está funcionando bien. Hemos dicho también que creemos que se debe adecuar a los nuevos tiempos, como en el caso de Canarias, pero nos hemos manifestado siempre a favor y dentro de la Constitución española. Seguro que la Constitución permitirá fórmulas para darle una salida a la situación en Cataluña. Pero se elija la fórmula que se elija debe tratarse de una fórmula recogida en la Constitución y aceptada legalmente. Nunca vamos a defender algo que esté fuera de la Ley". "En CC defendemos un nacionalismo constitucionalista que nos permita sentirnos cómodos en la Constitución. Nuestro pacto con el Estado sigue vigente y lo intentaremos renovar, y en su caso adaptar mediante la reforma de la Constitución. En la reforma de la Constitución está la solución al problema catalán, pero también se encuentra la solución a los problemas derivados de la organización territorial actual, y que también afectan a Canarias. Coalición Canaria seguirá apoyando una reforma de la Constitución que permita el reconocimiento singular de Canarias y un mejor encaje de nuestra realidad en la Carta Magna".

"Se impone la negociación y el diálogo"

El presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, tiene claro que "se impone la negociación y el diálogo" tras los resultados electorales que confirman la división de la sociedad catalana. Indica el también portavoz parlamentario de NC que "el bloque independentista mantiene la mayoría con el liderazgo, sorprendemntemente, de Puigdemont, pese a que las encuestas daban ganador a Oriol Junqueras, pero el victimismo de Puigdemongt en Bruselas ha dado su fruto". "Gana el bloque independentista y en el bloque unionista hay que destacar el excelente resultado de Ciudadanos que lidera y concentra el voto útil antiindependentista". Rodríguez señala el "estancamiento evidente, y muy por debajo de las encuestas del PSC y el hundimiento absoluto del PP". Por ello, la situación es muy parecida antes de la aplicación del artículo 155 y es evidente que Cataluña tiene una situación totalmente distinta al resto del Estado español donde el PP es la primera fuerza y en Cataluña la última". Román Rodríguez asevera que "la situación ahora es muy difícil de gestionar, la aplicación del 155 no ha conseguido los efectos que esperaban quienes lo promovieron: el PP, PSOE y Ciudadanos".

"La gran noticia es que en votos pierde el independentismo"

El presidente de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, afirma que "es muy importante reseñar que el independentismo gana en escaños pero no en votos, es decir, se puede conformar un gobierno independentista, pero ¿qué es lo que va hacer? No podrá trabajar en la misma línea que lo ha hecho hasta ahora porque el 50% de los ciudadanos no quieren ir en esa dirección". En cualquier caso, el resultado " no es bueno para la gobernabildad del futuro de Cataluña". Estima que "quien gana las elecciones es Ciudadanos porque ha habido un trasvase de votos del PP que se queda con tres escaños", si bien, "la gran noticia es que Cataluña no quiere la independencia, porque el conjunto de la suma de todos los ciudadanos que no son independentistas son 170.000 más y me alegro enormemememente porque el juego de aquellos que proclamaban el independentismo queda desvirtuado en las urnas y si es el argumento que alimenta el hipotético gobierno independentista que va a decir ahora. Pues tiene que somerterse a la ley y trabajar con Ciudadanos para resolver el problema de diálogo con el Gobierno de España; no queda otra".

Como histórico exdirigente del PSOE, considera que este partido no ha funcionado bien "porque no se puede estar con tibiezas" y lo compara con el avance de Ciudadanos al subrayar que su líder, Albert Rivera, ha sido "claro, riguroso y contundente y no se puede contentar a los catalanes con un mensaje de debilidad". También expone que "el candidato del PP, lo ves y no transmite nada". De cara al futuro, argumenta que "en Cataluña todas las fuerzas políticas tienen que ser capaces de mirarse unos a los otros".