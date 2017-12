Los canarios en Barcelona viven una jornada electoral entre la tensa calma

"Se respira una tensa calma". Los canarios que residen en Cataluña vieron con expectación y desde la distancia la jornada electoral de ayer en la comunidad donde residen. Aunque los aires de indignación se han ido desinflando desde la fecha del 1 de octubre, cuando tuvo lugar el referéndum independentista, la situación sigue en la incertidumbre. Vivir en Barcelona les impide ser ajenos al procès. Además, la excepcionalidad de votar en un día laborable añade un punto de "curiosidad" y distancia con respecto a otras contiendas entre partidos políticos.

No obstante, la mayoría de los canarios por tierras catalanes insisten en que esta cita electoral ha sido mucho más tranquila que la del uno de octubre. En aquella ocasión las calles se llenaron de policías y guardias civiles provenientes de toda España, algo que no volvió a ocurrir ayer, o al menos eso fue lo que percibieron los isleños en lo que para ellos fue un día normal.

Hace once años que Sergio Sánchez vive en Barcelona, desde entonces han pasado tres elecciones autonómicas, dos convocatorias municipales y otras cuatro generales. Nada hasta ahora se podía comparar a la cita de ayer. "Al ser un día laborable ha sido muy particular", indicó este tinerfeño. "Hay tranquilidad pero también expectación, claro, sobre todo con los números tan justos que dan las encuestas", continuó. El pasado 1 de octubre este desarrollador de aplicaciones informáticas no estaba en la ciudad condal, aunque sí vivió la situación a través de los mensajes de whatsapp y los múltiples vídeos de las brutales cargas policiales para impedir sufragar.

"El estado de excepción del 155, tener a tantos candidatos en la cárcel o fuera del país, y todo lo vivido en los últimos meses hace que sean unas elecciones más que particulares", insistió. En la mañana de ayer, camino del trabajo, pudo presenciar largas colas en varios colegios electorales en el barrio barcelonés de Poble Sec, distrito de Monjuic. "Supongo que mucha gente habrá ido a votar antes de trabajas y otros muchos irán al salir", apuntó.

Elena Garbisu, natural de Las Palmas de Gran Canaria, también reside en la ciudad condal. Ella es traductora y fue ayer a trabajar como un día cualquiera. "Está todo muy expectante", insistió esta isleña. A lo largo del día sus compañeros de trabajo pidieron el permiso de cuatro horas pertinente para poder ejercer su derecho al voto, aunque dos de ellos no pudieron hacerlo por problemas en las listas de su colegio electoral.

Al trabajar vivió la jornada electoral con cierta distancia. No fueron así las horas previas al referéndum secesionista de hace casi tres meses. "Estuve por la noche en un colegio del Raval porque habían conciertos y actividades para mantener el colegio abierto y no impidieran el referéndum", apuntó. Según la traductora, aquella jornada causó un clima de revuelo e indignación que con el paso del tiempo se ha ido apasiguando. "Se nota en la calle, se ha hablado menos de esto últimamente, aunque a medida que pasaban los días la cosa ha vuelto a más", señaló ayer. Aún así, aseguró que estas elecciones autonómicas se vivieron un poco de forma anecdótica. "La gente ha estado un poco más pendiente del trabajo, falta por ver qué ocurre a la noche", indicó.

Al quedar pocos días para la Navidad, son muchos los isleños que deciden volver al calor de su hogar. Ignasi Planas preparaba ayer sus maletas para volver a casa por Nochebuena esa misma tarde. Para comer con la familia, en Santa Brígida, y pasar unos días con los suyos. Pero durante el día pudo palpar en el ambiente catalán la expectación, a la espera de esos ajustados resultados que pronosticaban las encuestas. "Hay un poco de nerviosismo, en general, bajo mi punto de vista, todo anda en una tensa calma", destacó este actor grancanario.

Aún así, el ambiente que pudo respirar ayer era mejor que el de la jornada del 1 de octubre. "Se nota cierta crispación, pero es más por quien pueda salir electo o lo que pueda pasar después", indicó. Precisamente, signo de esta situación fue la menor presencia policial en las calles con respecto al día del referéndum.

"Con normalidad", así transcurrió el día de Cristina Fajardo, natural de Santa Cruz de Tenerife. Ella no pudo votar al no estar empadronada, pero sus amigos no faltaron a la cita. Según esta futura criminóloga la jornada no tenía nada que ver con el uno de octubre. "Quizás más personas con un lazo amarillo en la solapa del abrigo a modo de protesta por los presos políticos pero poco más", destacó.

Lo cierto es que muchos canarios han aprovechado estos días para desconectar y pasar en el Archipiélago las fiestas, antes de volver al escenario de incertidumbre que ha dibujado estas elecciones.